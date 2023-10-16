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刀架女屋主脖子勒索 牆上血跡露餡重判入監

林男持刀闖民宅強盜，被判高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，將入監服刑。（記者鮑建信攝）

林男持刀闖民宅強盜，被判高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回，將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2023/10/16 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東林姓男子蒙面潛入民宅，涉嫌持刀架在女屋主脖子勒索20萬元，翻牆離去時留下血跡因而被捕，經高等法院高雄分院依攜帶兇器侵入住宅強盜罪，重判徒刑7年6月，他不服上訴被駁回定讞，將入監服刑。

判決書指出，2017年9月18日下午，林男潛入屏東縣枋寮鄉民宅庭院躲藏後，趁葉女欲返家煮麵，尾隨進入廚房涉嫌持菜刀架住脖子恫稱：「20萬拿來，不然我就要妳死」等語，雙方拉扯、掙扎中，撞倒電風扇均受傷，葉女臉部還被劃傷2處。

林嫌隨後取出電線等物，綑綁葉女手腳，再以膠帶封住嘴巴並戴上口罩，搜刮皮包內1萬8千，因不滿20萬元要求湊足，葉女為求脫身，謊稱會再去領款，並依照指示，把錢放在信箱中或圍牆上，讓他自行取走，林男翻牆離去時，卻留下血跡。

枋寮分局採集DNA送驗、清查，後來林男另因盜竊案落網，經比對DNA符合，依強盜罪嫌移送屏東地檢署偵查起訴。

林嫌辯稱根本不認識葉女，也未去過她家，案發時都在高雄、林口就醫，不能僅憑DNA判他罪。

高雄高分院據林病歷表，認定案發前後他在新竹、屏東來回移動外，鞋帶、電線表面微物送驗，及電風扇、圍牆上的血跡，經比對DNA證實林無誤，判處徒刑7年半，他不服上訴，被最高駁回定案，檢方將通知他到案執行。

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