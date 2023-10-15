「我媽生病了！」男攔警求開道 8分鐘送醫獲救

徐男見母親意識不清，趕緊攔警車求助。（警方提供）

2023/10/15 17:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市徐姓男子昨天深夜開車搭載身體不適母親就醫，途中驚覺母親意識不清，情況危急趕緊攔警車求助，員警察覺徐母狀況確實不佳，二話不說開啟警報器，僅花一半時間即順利協助開道趕抵醫院，及時獲得治療徐母也恢復意識，讓徐男向警方致謝時雙手仍不斷顫抖，十分感激。

台中市第三分局立德派出所員警顏英全、程芳瑜，當天在東區復興路與振興路口準備舉發停放斑馬線違規車輛時，56歲徐男突開車停在警車旁，輕按喇叭示意：「對不起，可以幫忙一下嗎？我媽生病了！」員警從其敞開的窗戶發現車內徐母疑意識不清，二話不說趕緊開啟警報器，示意徐男注意安全緊跟在後。

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在沿途車輛配合讓道下，原本16分鐘路程僅花8分鐘即平安趕抵醫院，協助徐母迅速就醫，看著著母親在其他家人陪同下推入急診室救治，徐男此時心有餘悸敘述前因後果時雙手仍不住顫抖，原來77歲徐母近期確診新冠肺炎，痊癒後卻仍有持續嘔吐症狀，當天上午才從醫院就診返家，一整天下來情況未見好轉。

直到晚間家人更發現母親眼神渙散，趕緊開車急奔醫院，途中媽媽的狀況卻越來越差，意識更是逐漸模糊，幸好遇到員警協助開道，讓家人都非常感謝；警方提醒民眾，如有身體不適等危急情況可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。

警方也呼籲，民眾在路上聽聞救護車或警方警笛時，請提高警覺並放慢速度，注意救援車輛的位置，若道路為一線道時，前方車輛請靠右，二線道以上時，內、外車道車輛請各往兩旁靠，而十字路口如遇有救援車通行，請四方來車減速禮讓救援車通行。

徐母及時到醫院獲得治療也恢復意識。（警方提供）

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