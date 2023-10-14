抓到了！恐嚇「大屠殺」和平高中 竟是學生不滿被處分

有人在「和平黑特」貼文預告在學校大屠殺，台北市警方逮獲涉案學生。（記者劉慶侯翻攝、資料照；本報合成）

2023/10/14 17:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市和平高中日前遭人在網路發文恐嚇，威脅師生16日不要去學校，否則當天中午川堂會迎來大屠殺。台北市警方專案小組今天（14日）逮獲涉案18歲高三學生，經調查，他不滿被校方處分以此報復，全案移送台北地檢署偵辦。

社群IG「和平黑特」是10日晚上有人貼文，「警告和平高中的同學，16日中午12點5分，學校靠近校門川堂附近，將會有一場大屠殺」，「或許有人會問我為何這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「你們沒有一點任何媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義壓在別人身上」、「甚至認為自己可以不負責任的在這個平台散布大量攻擊別人的不實資訊」。

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警方指出，文章雖然立即下架，但恐嚇內容顯然意有所指對象與原因。調查發現，和平高中日前曾有學生因「事故」被校方嚴厲處分，懷疑對方因此不滿。

此外，警方根據粉絲專頁查出需透過指定APP匿名發文，並非可直接透過平台發文，而APP公司位於德國，透過管道調閱留言者相關資料，循線追查出涉案18歲高三學生。

警方與台北地檢署檢察官昨天（13日）到涉案學生台北家中逮捕及蒐證，查扣涉案手機等證物。全案詢後依恐嚇公眾罪移請台北地檢署偵辦。

有人在「和平黑特」貼文預告在學校大屠殺，台北市警方逮獲涉案學生。（記者劉慶侯翻攝）

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