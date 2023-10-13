攤商因車位起糾紛「亮槍」 警循線查扣BB槍、高爾夫球桿

有網友指稱桃農綜合農產品批發市場有男子持槍闖入，警方今通知涉案的44歲謝姓嫌疑人到案說明，並查獲BB彈氣動玩具槍及高爾夫球桿，詢後依恐嚇罪嫌送辦。 （蘆竹警分局提供）

2023/10/13 21:31

〔記者闕敬倫／桃園報導〕有網友12日在網路爆料，指稱位於桃園市蘆竹區的桃農綜合農產品批發市場有男子持槍闖入，直呼「現在人都好兇……上班好沒有保障。」桃園市政府警察局蘆竹分局獲報後，循線查出全案是因攤商間發生停車糾紛所致，今（13）日通知涉案的44歲謝姓嫌疑人到案說明，並查獲他當時拿出的BB彈氣動玩具槍及高爾夫球桿，警詢後依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

一名網友昨天在網路社群發布疑似監視器拍下的影片，片中僅見一名黑衣男子邁步走入市場，手上拿著疑似槍械的物品；原po在貼文表示，「現在人都好兇，有人直接拿槍出來，嚇死人了，人人都有槍枝！？上班好沒有保障。」

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針對桃農果菜批發市場疑發生不尋常的糾紛事件，蘆竹警分局調查，在昨（12）天清晨4時30分左右，2名當事人因停車問題陷入口角，期間一度演變成嚴重的恐嚇事件，謝姓攤商疑不滿葉姓攤商佔走固定車位，2人爆發口角衝突，謝男在爭執後，從車上拿出高爾夫球桿及一把外觀疑似真槍的器械，當場作勢恐嚇葉男，葉男後續自行向警方報案。

經專案小組查緝，在謝男平時工作的桃農果菜批發市場查扣疑似槍械及高爾夫球桿，由於事件造成社會關注，警方初步鑑驗證實該槍為使用塑膠BB彈的氣動玩具槍，未具有殺傷力，全案依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署。

蘆竹警分局表示，糾紛應透過合法途徑解決，絕不容許以暴力或恐嚇手段處理，同時呼籲市民在遇到糾紛時保持冷靜，並即時報警處理，以免事態擴大。

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