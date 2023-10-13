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高雄搶案頻傳！3家「有荷官的桌遊店」遭洗劫 2組歹徒都收押

高雄傳出多家「有荷官的桌遊店」遭人洗劫，已2組歹徒被收押。（資料照）

高雄傳出多家「有荷官的桌遊店」遭人洗劫，已2組歹徒被收押。（資料照）

2023/10/13 17:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上月22日，新興區某家「有荷官的桌遊店」遭3名歹徒持刀行搶，警方獲報追查逮捕張姓、陳姓男子，另有一人在逃，檢警查出他們另涉及行搶鳥松區同樣性質的桌遊店；此外，苓雅區也有一家「有荷官的桌遊店」被另名陳姓玩家搶走10萬餘元，目前2組歹徒都被聲押獲准。

檢警指出，9月22日凌晨，新興區中山、六合路一帶的某家「有荷官的桌遊店」，傳出遭3名載口罩的歹徒持刀行搶，3人得手7萬2千元後揚長而去，店家基於「某種不能說的理由」沒有報警，但警方接獲線報後循線展開追查，本月10日逮捕涉案的張姓（26歲）及陳姓（22歲）男子。

檢警發現，張男為首的強盜集團，除了涉及新興區桌遊店搶案外，疑涉及鳥松區另家桌遊店搶案，且他們的手機裡，還留下搜尋屏東某家桌遊店的訊息，研判屏東的桌遊店應是他們下一個鎖定的目標，雄檢複訊後，依強盜等罪向法院聲押獲准，並清查他們有無涉及他案。

此外，另名陳姓男子（29歲）本月2日晚上6點多到苓雅區某家「有荷官的桌遊店」玩牌，疑似輸了54萬餘元後，他向店家借錢想翻本，結果店家不肯借他錢，陳男找來2名友人出面贊聲，除了搶走一批代幣外，還逼迫店家交出10萬餘元現金；3人得手後分頭落跑，警方先循線逮捕陳男的2名友人，2名友人供出陳男落腳處後，陳男於國慶日當天落網，也被檢方向法院聲押獲准。

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