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比「蒜止停車」還慘 這路障讓外國人笑翻

路障上的英文應該是要寫「No Parking」，但告示牌上卻寫「Not Pork」沒有豬肉。（記者王捷攝）

路障上的英文應該是要寫「No Parking」，但告示牌上卻寫「Not Pork」沒有豬肉。（記者王捷攝）

2023/10/12 23:46

〔記者王捷／台南報導〕台南一處公寓在四周擺了禁止停車的路障，但有外國人發現，這比台灣常見的錯字「蒜止停車」還搞笑，因為路障上的英文應該是要寫「No Parking」，但告示牌上卻寫成了「Not Pork」沒有豬肉，讓人懷疑業主是不是得罪了設計師。這也讓外國人笑稱，台灣不夠國際化。另外，警方提醒，擺放路障有時會因影響通行而違規，民眾應當多加留意。

這棟公寓在周圍擺放「Not Pork」路障，讓外國人感到好笑，還好看得懂禁止停車的中文字，不然外國人要是來觀光，看到這個「豬肉路障」，會以為該處有賣食物，還特別強調沒有賣豬肉。

由於國內經常爆發停車糾紛，許多民眾會在自家的鐵門上塗上禁止停車的大字，所以才會有「蒜止停車」這個錯字梗，也有些民眾會在騎樓或住宅周圍擺放「禁止停車」路障，以為只要沒有紅線、黃線就可以擺放私人物品。

但警方指出，只要被認定是「道路」的路段，擺放路障影響通行都是違規。依道路交通管理處罰條例第82條的規定，在道路上亂放物品妨礙交通，除要求行為人立即停止並消除障礙外，最高可處以2400元以下的罰鍰，過去有電器行在店外擺滿洗衣機，以為放在紅線內就沒事，其實也違反該規定受罰。

至於「豬肉路障」，警方認為其中有幾個路障擺在水溝蓋上，屬於道路，可以依法處以罰款，其他路障則需由道路主管機關認定，確認為道路後也會依法處罰。

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