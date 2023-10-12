基隆知名牛肉麵店遭祝融 警路過急拿滅火器衝廚房滅火

基隆市中山區一家知名牛肉麵店，昨天（11日）上午突然冒出濃煙，基隆市警四分局中華路派出所警員修丕任見狀，拿起門口滅火器衝入火警撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/12 20:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中山區復旦路一家知名牛肉麵店，昨天（11日）上午突然冒出濃煙，基隆市警四分局中華路派出所警員巡邏經過，發現麵店廚房竄出火光，趕緊拿起滅火器撲滅火勢，老闆娘這才拎著食材回來，發現她外出前，開小火燉牛肉湯差點燒光她經營多年的麵店，不斷向警員道謝。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所警員修丕任、林育欣昨天上午9時許巡邏至復旦路時，發現竄出濃濃黑煙，立即循冒煙方向前往查看，發現是其中一家牛肉麵店廚房有火光冒出。

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修員跑上前抓起店門口滅火器衝往廚房，發現是瓦斯爐起火，撲滅火勢後，關閉瓦斯爐開關。由於廚房1樓天花板卡滿油垢，火勢有往2樓蔓延，很快被趕抵的消防隊員滅火控制。

警消在控制火場後，許姓女老闆才倉皇跑回說，她上午開小火煮牛肉湯，外出採買一些食材，想不到會釀成火警，還好警消及時趕抵灌救，保住她經營30多年的老店，不斷向警方與消防隊員道謝。

派出所長徐紹文表示，市民烹飪時須謹記「人離火熄」原則，避免無人看顧爐火，造成食材久煮燒焦，引發火災；因此呼籲，市民在外出前，務必檢查水電及關閉火源，避免引發災害造成生命、財產損失。

昨天遭祝融的牛肉麵店是當地知名老店，店內招牌沙茶牛肉麵，吸引不少老饕光顧，老闆娘很會做生意，客人來吃她的沙茶牛肉麵，她都會附贈客人炸地瓜、炸魚頭，誠意十足，客源相當穩定。

基隆市中山區一家知名牛肉麵店，昨天（11日）上午突然冒出濃煙，基隆市警四分局中華路派出所警員修丕任見狀，拿起門口滅火器衝入火警撲滅火勢。（記者林嘉東翻攝）

基隆市中山區復旦路一家牛肉麵店廚房昨起火，廚房1 樓天花板卡滿油垢，火勢有往2樓蔓延，但很快被趕抵的消防隊員滅火控制。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警察局第四分局中華路分駐所警員修丕任（右）、林育欣昨天上午9時許巡邏至復旦路時，發現其中一家牛肉麵館起火，2人分工，修員滅火，林員封路疏導車流，與趕抵的消防隊員合力保住許姓老闆娘的牛肉麵店。（記者林嘉東攝）

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