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糗！警攔偉士牌酒駕騎士 要扣車不會騎推1.5公里回派出所

警方查到蔡男酒駕，但年輕的警察不會騎偉士牌老車，只能推回警所。（民眾提供）

警方查到蔡男酒駕，但年輕的警察不會騎偉士牌老車，只能推回警所。（民眾提供）

2023/10/12 21:28

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子11日深夜騎著偉士牌PX150E酒駕，依據相關法規，警方必須把車扣留，等到騎士繳完罰鍰才能領車，但是當警方要騎走蔡男的偉士牌機車卻相當頭痛，因為年輕的警員不曉得偉士牌換檔位置在把手，擔心把車用壞，只好硬生生牽1.5公里回警所。

快30歲的蔡男，11日深夜騎車時猛打方向燈卻未轉彎，還左右搖晃看起來很危險，警方上前將其攔下，結果他一停車滿身酒味，酒測值0.34毫克超標，警方因此將他以公共危險罪嫌逮捕，偵辦過程還發現這次是他第4次酒駕。

依據相關規定，蔡男除了面臨公共危險罪外，依道交條例，罰鍰還要加倍罰到9萬元、扣車及吊扣牌照兩年、吊銷駕照等處罰，但一說到扣車，年輕的警員頭很大，因為他不會騎蔡男的偉士牌，只好徒手牽回派出所，深夜警員氣喘吁吁、徒手推著機車，還一度讓路人以為員警需要幫忙，警員只能苦笑說謝謝。

如果在街上看到外型方正的偉士牌，很可能就是遇到常見的偉士牌老車PX150E，這個系列的老車，能用電子點火發動，而且進氣系統改良，讓偉士牌變得更好騎、更便利，但對偉士牌蒐藏家而言，他們更喜歡1982年前的車款，雖然是「白金點火系統」要用腳踩發動，但外型設計更圓滑，而這次酒駕的蔡男就是騎PX150E。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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