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彰市90年肉圓排隊名店竄火 肉圓慘變泡沫

彰化市90年的知名肉圓老店「過溝仔肉圓王」今天下午突然傳出火災，烹煮區火勢猛烈，消防員噴泡沫搶救。（圖由消防局提供）

彰化市90年的知名肉圓老店「過溝仔肉圓王」今天下午突然傳出火災，烹煮區火勢猛烈，消防員噴泡沫搶救。（圖由消防局提供）

2023/10/12 15:45

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1家歷經3代傳承90年的知名肉圓老店「過溝仔肉圓王」，今天下午突然傳出火災，烹煮區火勢猛烈，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，消防員部署水線噴灑泡沫，攤位上的肉圓瞬間覆蓋一層厚厚的泡沫，全都泡湯，所幸工作人員都逃出店外，起火原因與財物損失由消防局釐清中。肉圓老店失火消息傳出引起地方震驚，議論紛紛。

彰化縣消防局今天下午3點接獲報案指出，彰化市彰美路「過溝仔肉圓王」發生火災，消防局第一大隊、東區、彰化與花壇分隊等單位數十名消防員趕往現場，肉圓店的工作區火勢猛烈，濃煙竄天，招牌都被燒掉，工作人員都逃到戶外，消防員部署水線朝火場噴灑泡沫灌救，火勢目前已控制，仍在進行殘火處理中，不過烹煮區的肉圓全部泡湯。

由於火災的「過溝仔肉圓王」店在彰化市已有長達90年歷史，也是排隊名店之一，消防局初步研判今天火災發生時應是業者正在準備開店營業，烹煮肉圓過程中不慎引燃火勢。地方對於這起火災議論紛紛，直說該店每天都大排長龍自日治時代經營至今，已經傳承至第3代。肉圓不僅美味，價格也相當親民，是許多在地人推薦的名店，跟知名的阿璋、阿三、北門口、正彰化肉圓等名店齊名。

彰化市90年的知名肉圓老店「過溝仔肉圓王」今天下午突然傳出火災，消防員噴泡沫搶救，肉圓泡湯。（圖由消防局提供）

彰化市90年的知名肉圓老店「過溝仔肉圓王」今天下午突然傳出火災，消防員噴泡沫搶救，肉圓泡湯。（圖由消防局提供）

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