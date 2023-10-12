高雄特警黃藏慶出身體院 背20多公斤重裝備衝百米逮通緝犯

高雄保大特警黃藏慶就讀台北體育學院時主修田徑，至今仍維持跑步訓練。（保大提供）

2023/10/12 14:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕因強盗案與毒品案遭通緝的戴男（46歲）與友人王男（38歲），9日晚上在高雄市三民區褒忠街一處巷弄遇員警攔查時棄車落跑，當時3名保大特警追上前，其中1名特警黃藏慶是台北體育學院出身的田徑好手，當時背著20多公斤重裝備追逾百公尺揪住戴男，並在戴身上查獲毒咖啡包和安非他命吸食器。

保安大隊特勤中隊指出，9日晚上8點25分左右，特警劉耀庭、黃藏慶和林政佑在轄區執行巡邏勤務時，在褒忠街見前方一輛轎車大燈損壞、形跡可疑，欲趨前盤查時，該輛轎車先是遇攔查不停，隨後將轎車棄於巷弄內，員警追上前，發現戴男棄車及友人王男拔腿落跑，立即在附近進行追捕。

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特勤員警一度見戴男從巷弄盆栽間踉蹌跑出，隨即下車尾隨追緝，其中，特勤新血黃藏慶發揮飛毛腿功與戴男展開逾百尺的追逐，最後在一處民宅的雜貨堆後發現戴男，當場將他壓制，並查獲其身上的有3包毒咖啡和有安非他命殘渣的吸食器，同時查出戴男為今年7月和10月高雄地檢與橋頭地檢所發布強盜案及毒品通緝犯，警方訊後全案依毒品危害防制條例及毒品、強盜通緝案罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

保大特勤中隊分隊長鄭哲維表示，34歲特警黃藏慶是台北體育學院畢業、主修田徑，曾在彌陀國中代課體育老師，因從小就有當警察的夢想，105年考進特考班從警，且平時即有保持跑步習慣，體能維持得相當好，身上負重20幾公斤重裝備仍可健步如飛，黃今年4月甫從澄觀所調到保大，已破獲上百包毒咖啡包案。

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北體出身的高雄保大特警黃藏慶（中），9日與另一特警林政佑（右）一起追捕通緝犯。（保大提供）

高雄保大特警發揮飛毛腿功，負重20多公斤裝備跑百米追捕通緝犯。（民眾提供）

保大特警在民宅雜物堆中發現通緝犯戴男身影，將他與同車友人王男逮捕。（民眾提供）

保大特警在民宅雜物堆中發現通緝犯戴男身影，將他與同車友人王男逮捕。（民眾提供）

黃藏慶就是北體出身，從警後，也將好身手運用在追緝嫌犯上。（保大提供）

北體出身的特警黃藏慶長相帥氣、已婚。（保大提供）

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