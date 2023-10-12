獨家》調查官捲「生技界美魔女」性騷疑雲 行政調查認定不成立

台北市調查處中正站前組長劉錦勳捲「生技界美魔女」性騷疑雲，調查局行政調查認定不成立。（資料照）

2023/10/12 12:28

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，承辦「生技界美魔女」義守大學生物科技學系楊姓女教授所涉營業秘密法案件期間，被楊女指控過去曾對她性騷擾，劉男因而被調職查辦；本報掌握，劉錦勳內部行政調查出爐，認定性騷擾不成立，還劉錦勳清白。

先前曾有媒體報導，指檢方發動搜索前，劉男約楊女吃飯通風報信；不過檢調掌握，楊女事前並不知搜索資訊，劉男搜索當日也沒在現場，而劉男被控性騷擾而遭調查，與楊女涉案被檢調約談，兩件事也並不相關。

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此外，另有媒體報導提及，劉男於搜索前，曾約楊女餐敘，並對楊女提到「妳很漂亮我忍不住」等疑似涉及性騷擾的情節，劉男也因此被調職靜候性騷擾案件行政調查；據了解，劉男曾私下向其他調查官吐苦水，強調「我受到很大的冤屈！」；疑捲入性騷擾疑雲後，劉男也向同事強調「絕無此事」。

劉男因捲入性騷擾案件，恰巧指控其性騷擾的楊女又是他承辦案件的當事人，調查局為求慎重，才將劉男調職進行行政調查，此調職的人事調動並非懲處；劉男經調查局內部行政調查後，調查局認定不成立性騷擾，還劉男清白。

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