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意外頻傳！彰化縣線西鄉8天3起死亡車禍奪3命

彰化線西56歲黃男11日騎機車在和線路、線東路一段路口與自小客車碰撞，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。（民眾提供）

彰化線西56歲黃男11日騎機車在和線路、線東路一段路口與自小客車碰撞，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。（民眾提供）

2023/10/12 11:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉接連發生重大車禍，造成8天之內有3名男子因為車禍葬送性命！

縣議員賴清美表示，線西鄉昨天（11日）又發生死亡車禍，也是白髮人送黑髮人的意外，地點同樣在線西鄉，加上之前颱風天機車騎士撞床墊的離奇車禍，短短8天內線西鄉就有3人因為車禍失去生命，全部都是青壯年，令人遺憾。

和美警分局表示，昨天線西鄉這起死亡車禍，56歲黃姓男子騎機車從和線路由西往東行駛，30歲高姓男子駕駛自小客車從線東路一段由南往北行駛，雙方發生碰撞，黃男當場沒有呼吸心跳，送醫不治。高男酒測值為零，黃男有戴安全帽，意外發生原因疑似黃男未遵守號誌，仍待警方進一步調查。

和美警分局表示，此外，9月28日20歲黃男騎機車與57歲開車的周姓男子在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救，10月4日仍告不治身亡。另一起意外是在10月5日，疑似因為小犬颱風帶來強風，線西鄉沿海路旁廢棄工廠前空地的床墊飛到馬路上，26歲許姓男子騎機車經過閃避不及，撞上床墊整個人彈飛墜地，當場沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治。

警方表示，將會加強交通安全宣導，同時呼籲民眾，無論是開車或是騎機車，都要遵守交通規則。

彰化線西鄉20歲黃男騎機車與開車的57歲周姓男子9月28日在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救，10月4日仍告不治身亡。（民眾提供）

彰化線西鄉20歲黃男騎機車與開車的57歲周姓男子9月28日在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救，10月4日仍告不治身亡。（民眾提供）

彰化線西在小犬颱風來襲發生離奇車禍，5日床墊疑似被強風吹到馬路上，26歲許姓男子騎機車經過閃避不及撞上後墜地，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告死亡。（民眾提供）

彰化線西在小犬颱風來襲發生離奇車禍，5日床墊疑似被強風吹到馬路上，26歲許姓男子騎機車經過閃避不及撞上後墜地，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告死亡。（民眾提供）

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