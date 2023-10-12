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高科大2教授浮報加班費、核銷不實經費被逮 獲緩起訴

高科大兩教授涉詐領加班費、核銷不實單據，兩人認罪被檢方處分緩起訴。（資料照）

高科大兩教授涉詐領加班費、核銷不實單據，兩人認罪被檢方處分緩起訴。（資料照）

2023/10/12 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高科大陳姓教授被檢調查出，明明有休假卻填具不實出勤紀錄，連續3年詐領10萬餘元的未休假加班費；另名呂姓教授則是向廠商拿不實單據，核銷自行墊付的款項達20萬餘元，兩人被檢調約談時坦承犯行，校方也同意原諒兩人，雄檢偵結後處分兩人緩起訴。

檢方指出，陳姓教授於2010年擔任校方體育室主任，任職3年期間，他因未依規定請假出國，導致人事系統的請假日數與實際日數不同，以2010年為例，陳姓教授可請休假天數為30日，他實際休假20日，可以請領未休假加班費為10日，但他卻填載自己未休假天數為16日，多領了6日的加班費，檢調查出，陳姓教授連續3年溢領加班費23.5日，金額達10萬餘元。

高科大呂姓教授則是在擔任國民運動中心主任時，因授課需求自費購買二手運動階梯踏板，2015年間，校方獲教育部補助，呂姓教授為彌補花費，向廠商索取不實的單據核銷，順利拿到9萬多元的經費；2017年間，呂教授為了推廣體育活動，除了向廠商購買1870條運動毛巾外，又自費另行購買贈品，結果她為了彌補自掏腰包的錢，再向廠商拿不實單據核銷，成功回收11萬餘元。

檢調獲報追查，陳、呂兩人到案後坦承犯行，檢察官認為兩人犯後態度良好，深表悔悟，加上校方同意不再追究，因此偵結處分兩人緩起訴，但陳姓教授須向公庫支付16萬元，參加法治教育講座2場次、呂姓教授須向公庫支付30萬元，參加法治教育講座2場次。

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