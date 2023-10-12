「OKE」兜售2357萬餘筆我國戶政個資疑流向中國 通緝中籍駭客

鄭男非法購買個資的BreachForums論壇，已被美方查抄關站。而國人的個資如何外流，是否仍有其他還未曝光的買家，檢調仍持續追查中。（資料照，本報製圖）

2023/10/12 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕去年有暱稱「OKE」的人士在國外駭客論壇兜售我國2357萬餘筆戶役政資料，包括宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人的個資都在名單上，引發個資外洩疑慮。台北地檢署調查，一名從事科技業的鄭姓男子，因「好奇」花折合台幣約15萬元的4999.2顆泰達幣購買個資，考量他沒不法濫用，今依違反個資法予以緩起訴1年，須支付公庫50萬元處分金。

至於鄭男非法購買個資的BreachForums論壇已被美方查抄關站。而國人的個資如何外流，是否仍有其他還未曝光的買家，檢調仍持續追查中；據悉，檢調目前並無事證可證明有國人惡意散布個資。

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據了解，鄭男從事科技業，年薪達數百萬元，他到案後承認向國外駭客網站購買2357萬2055筆外洩個資，並指自己買個資的動機只是出於「好奇」。

檢方調查，鄭男於去年10月21日向境外駭客購買國人個資，並將2357萬餘筆個資儲存在他的電腦內，一直到檢調於今年6月底展開搜索，檢調將鄭男的電腦送交調查局資安站進行數位鑑識，確認鄭男於收購個資以後，長達8個月的期間，並無外洩相關個資，也沒做其他不當利用，而鄭男到案後也同意刪除其購入的個資。

檢方雖質疑鄭男出於「好奇」買個資的動機，搜索其住處並勘查鄭男的手機、電腦等電磁紀錄，以及鄭男聯繫國外駭客購買個資的通訊軟體對話紀錄，另清查鄭男名下金流，並未查出他有外洩或濫用個資等其他違法情況，他所購買的個資均儲存於他的電腦內，因此同意予以緩起訴。

至於收受鄭男款項的窗口，中國籍童姓男被告，檢方質疑童男為人頭帳戶持有者，已對童發布通緝。而「OKE」的真實身分，檢方仍以他案調查中。

去年10月，「OKE」在國外駭客論壇BreachForums開價5000美元，公開兜售我國戶役政資料，總計多達2357萬2055筆個資外洩，其中不乏我政府機關首長及要員。調查局資安站解析賣方使用的虛擬通貨錢包地址，查出錢包的實名註冊資料，依其中國身分證字號特定編碼透露的居住省分代碼、出生年份，掌握該名賣家為年約20歲的中國男子，紀錄顯示已完成多筆交易，並將獲取款項透過中國的銀行帳戶辦理出金提現。

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