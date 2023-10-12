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廢爐渣爆炸害死工人又引發火警 鋼鐵公司幹部過失致死罪起訴

高雄小港區物流公司發生火警，肇因竟是隔壁上市鋼鐵公司處理廢爐渣不慎引發大火。（民眾提供）

高雄小港區物流公司發生火警，肇因竟是隔壁上市鋼鐵公司處理廢爐渣不慎引發大火。（民眾提供）

2023/10/12 09:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部知名上市鋼鐵公司海光企業（2038）租空地處理煉鋼過程產生的廢爐渣，公司林姓原料組長放任越南籍黃姓移工獨自駕駛挖土機，在搬運廢爐渣時不慎掉落積水區，高溫的廢爐渣遇水爆炸，黃男當場不幸慘死，爆炸產生的碎塊更引燃旁邊物流公司倉庫引發火警，雄檢偵結後依過失致死罪起訴林姓男子。

檢方指出，去年9月20日下午1點多，黃姓外籍移工在小港區放光街空地駕駛挖土機，將廢爐渣塊搬運至破碎區，在搬運過程中，廢爐渣塊不慎掉入積水區，尚未凝固且高熱鋼液大量流出與水接觸後，產生水蒸氣爆炸，高溫廢爐渣碎塊噴進挖土機駕駛室，導致黃男身體大面積燒灼燒，當場慘死。

而部分爆炸噴發的廢爐渣碎塊，則隨著風勢砸破鄰近物流公司倉庫鐵皮屋頂，引燃倉庫內存放的原料太空包，幸好消防員獲報即時灌救，火勢未釀人員傷亡。

警、消獲報前往調查，發現起火原因為海光公司處理廢爐渣不慎所致；雄檢偵查時，公司林姓原料組長坦承未盡責監督黃姓外籍移工操作挖土機，導致發生爆炸意外進而造成人員死傷，檢方偵結後根據相關事證，依過失致死罪起訴林姓男子。

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