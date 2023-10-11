高雄十大易肇事路口 中正一路與高速公路便道居冠

高雄十大易肇事路口以高速公路匝道與平面道路口車禍事故居多。（記者陳文嬋攝）

2023/10/11 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄十大易肇事路口總車禍事故714件，以高速公路匝道與平面道路口車禍事故共325件居多，光苓雅區中正一路與高速公路東西側便道車禍事故有198件，警方加強科技執法等，減少車禍事故發生。

根據市府統計今年1至9月底，十大易肇事路口為苓雅區中正一路與高速公路西側便道、三民區九如二路與博愛一路、苓雅區中正一路與高速公路東側便道、三民區九如一路與高速公路西側便道、前鎮區中山四路與五甲三路、左營區大中一路與民族一路、前鎮區中山四路與中安路、苓雅區建國一路與高速公路西側便道、左營區博愛二路與裕誠路、大寮區188縣道與鳳林二路。

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十大易肇事路口總車禍事故714件，以苓雅區有3個路口最多，其次三民、前鎮區各有2個路口，迄今未發生死亡車禍，造成165人受傷。

車禍事故主要發生在高速公路匝道與平面道路口交匯居多，有4個路口共325件造成75人受傷，以苓雅區中正一路與高速公路西側便道123件最多、東側便道75件名列第三，第二名為三民區九如二路與博愛一路口85件。

警方表示，因高速公路交流道與平面道路車流量較大，上下交流道、左右轉及直行平面道路的車輛易產生交織，容易造成車禍事故發生。

警方自去年12月於苓雅區中正、高速公路西側便道採取科技執法，今年1月迄今發生123件車禍事故，比去年同期減少1件，大多為輕微且財損事故，整體車禍事故逐漸下降。

警方分析整體車禍肇事原因，以保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮，以及未注意車前狀況為主。

警方除了派員加強交通疏導，緩解行車壅塞外，另透過建置科技執法設備，取締易肇事違規態樣，減少駕駛人不當駕駛行為，並配合調整交通號誌多時相輪放，避免行車方向發生交織衝突，以增進用路人行車安全，以防制事故發生。

警方也將持續交通安全宣導，針對行人族群及駕駛者分析肇因及違規態樣，播放影片及宣導圖卡，提醒遵守道路交通安全規則路權觀念，行經路口車輛慢看停，保護自身及用路人安全。

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