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邀認識10年女子測試精油 男趁小酌下藥迷姦判關

陳男涉嫌下藥迷姦女性友人，被高雄高分院判罪。（情境照）

陳男涉嫌下藥迷姦女性友人，被高雄高分院判罪。（情境照）

2023/10/11 23:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子請認識10年的女姓友人小玉（化名）幫忙測試精油，帶往摩鐵小酌之際，涉嫌下藥後趁機嘿咻，被高等法院高雄分院依犯以藥劑強制性交罪，判處徒刑7年10月。

判決書指出，2020年10月27日晚上11點多，陳男請友人小玉協助測試精油、相約小酌飲酒名義，載往超商購買酒精飲料及紙杯後，再轉往汽車旅館，並趁她如廁之際，將含有Benzodiazepines（屬三、四級毒品）成分的苯重氮基鹽類藥物，摻入紙杯中的飲料。

小玉走出廁所後飲用飲料，隨即陷於昏迷、不能抗拒之狀態，並被陳男侵犯得逞，後來她發覺身體有異，前往醫院驗傷、採驗，並提出告訴。

陳男指小玉主動要求始發生性關係，並否認下藥迷姦。他的辯護律師則說，小玉曾看身心科，驗出藥物反應，有可能是她平日所服用。

小玉表示，陳男邀約測試精油，僅要求她穿輕便衣服和短褲，事先不知道去摩鐵。

高雄地院依妨害性自主罪，判處陳男有期徒刑8年，他不服上訴，高雄高分院調查，案發後小玉到醫院掛急診，私處有裂傷外，陳邀約前曾多次詢問月事時間及小玉指證歷歷，因此判決陳男有罪，可上訴。

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