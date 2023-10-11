獨居兄連假LINE都「未讀」……妹報警破門見哥倒地躺3天未進食

國慶連假獨居兄LINE都「未讀」，褚姓妹妹報警破門救兄。（記者李容萍翻攝）

2023/10/11 16:43

〔記者李容萍／桃園報導〕家住新北市的58歲褚姓女子，平常都是靠LINE聯繫租屋在桃園市中壢區中山東路、65歲、患有慢性病、小中風的獨居哥哥，國慶連假期間，她發現哥哥已有3天都沒有讀LINE，由於哥哥行動不便，昨（10日）傍晚她急向警方報案，深怕獨居哥哥發生危險希望警方協助，中壢警分局普仁派出所會同房東、方到場請鎖匠協助破門後，發現褚男因尿急跌倒在廁所門外無法自行起身3天，幸經及時發現和送醫後無礙。

普仁派出所所長甘博倫今日表示，褚女先以電話報案表示，獨自居住在的哥哥已3天聯繫不上，深怕哥哥是因身體不適而無法聯繫，派出所員警不敢大意立刻通報消防救護人員並派遣巡邏員警到場協助。

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警方會同房東、褚女先打開1樓鐵門，再敲打褚男租屋處大門時，聽到褚男有微弱的回應聲，員警趕緊連絡鎖匠迅速到場開門並安撫褚女的緊張情緒，消防局救護人員剛好抵達現場，這才發現原來褚男因為如廁跌倒而躺在地板上3天了，沒有進食導致十分虛弱，好險褚女及時發現褚男異常立刻報警請警方協助，而褚女也頻頻向警方道謝，讓哥哥能即時得到救援及救護。

警方呼籲，倘若有年事已高且獨自居住的親人，請務必時常聯絡並取得住處鑰匙，若萬一發生緊急狀況，可立即撥打119、110，警方一定不吝提供協助。

國慶連假獨居兄LINE都「未讀」，褚姓妹妹報警破門救兄。（記者李容萍翻攝）

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