紫南宮爆偷拍警被疑「粉飾太平」 竹山警：遠拍全身未針對私密處

雙十連假南投竹山紫南宮，爆出有黑衣男涉嫌偷拍女生裙底風光。（記者劉濱銓攝）

2023/10/11 16:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮本月9日於雙十連假期間，被爆出有男子涉嫌偷拍女生裙底風光，在網路引起關注，事後傳出警方認為該事件並無偷拍，但卻導致報案女子被網友「檢討」，警方因此也遭質疑「粉飾太平」，引發軒然大波。

轄區竹山警方今聲明表示，拍照男子的雲端相簿，確實有一個在遠處拍攝女性當事人坐在椅子上的全身影像，但並沒有針對私密處拍照的情況，當事人也僅要求男子刪除影像，暫不提告追究，全案均有報案紀錄，一切依法處理。

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9日在竹山紫南宮廟區，有民眾目睹黑衣男子拿著手機，拍攝身穿裙子坐在椅上的的女子，路過民眾看見男子疑似偷拍大聲喝斥，引起被拍女子注意，周圍民眾也上前關心，除了報警，也不讓拍照男子離開。

之後警方到場受理報案，並將兩造帶回派出所調查釐清，經與被拍女子一同檢視男子手機內容，並未發現有女子照片或影像，惟再深入查看男子雲端相簿，確實有一個於遠處拍攝該女子入鏡坐在椅子上的全身影像，但未發現有針對當事人私密處拍攝的情形。

警方說，男子在公共場合所拍畫面，並無針對女子私密處攝影，尚難構成偷拍妨害秘密罪，不過卻有侵犯肖像權的疑慮，當時也有告知被拍女子仍保有6個月的追訴期，事後在女子要求下，也將男子所拍影像刪除，暫時不會提告追究，該案均有依法受理處置，絕無「粉飾太平」。

雙十連假南投竹山紫南宮，爆出有黑衣男（左）涉嫌偷拍女生（右一）裙底風光，引發民眾關注，警方也到場處理。（取自｢社會事新聞影音｣）

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