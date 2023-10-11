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高雄男大生疑告白遭拒輕生 校方：女方非同校學生

消防人員趕到虹揚橋下的筏子溪。（民眾提供）

消防人員趕到虹揚橋下的筏子溪。（民眾提供）

2023/10/11 16:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄某大學陳姓男大生疑因告白遭拒，傳出輕生身亡憾事，校方今天接獲通報啟動相關機制。校方表示，該名學生沒有傳出異狀，也未曾因情感因素向輔導中心求助，將慰問家屬並協助善後。

陳姓男大生為高雄人，為某大學2年級學生，卻在國慶連續假日最後一天（10日）傳出憾事，校方將發放急難慰助金及協助申請學生平安保險。

傳出陳姓男大生向心儀女生告白遭拒，校方表示，該名女生並非同校學生，陳男也未曾向學校學生輔導中心等單位求助或反應，目前對這段校外情感事件毫無所悉，將透過其他管道了解。

該校學生輔導中心指出，通常學生遇到情感挫折會透過兩個管道求助，包括主動與校方接觸尋求諮商，不然就是向信任的導師求援，由導師轉介至學輔中心。學輔中心委請社工師了解狀況，釐清求助個案需要諮商或臨床心理師，予以協助。

學輔中心表示，若學生出現憂鬱、焦慮等症狀，將由駐校醫師免費協助，另因學生怕被貼上標籤，對身心科醫師諱疾忌醫，因而經常宣導遇到心理症狀問題，必須勇於向外尋求資源。

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