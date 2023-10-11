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北市和平高中收「大屠殺預告」警不排除與校內偷拍事件有關

社群IG「和平黑特」遭不明人士貼文，預告將在學校大屠殺，警方正著手偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

社群IG「和平黑特」遭不明人士貼文，預告將在學校大屠殺，警方正著手偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/11 14:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路社群平台IG昨日有不明人士刊出貼文，點名威脅北市和平高中師生在16日不要去學校，當天中午川堂將會迎來大屠殺；北市刑警大隊科偵隊初步追查，懷疑全案與日前和平高中發生偷拍事件有關，不排除是有人認為學校處置不當，才會設計報復，警方現循線追查中。

社群IG「和平黑特」10日晚上6時許，有人貼文稱：「警告和平高中的同學，16日中午12點5分，學校靠近校門川堂附近，將會有一場大屠殺」，立刻引發討論和注意。

尤其，貼文中意有所指的稱，「或許有人會問我為何這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「你們沒有一點任何媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義壓在別人身上」、「甚至認為自己可以不負責任的在這個平台散布大量攻擊別人的不實資訊」等語。

警方表示，事發後文章雖然立即下架，但恐嚇內容顯然意有所指出對象與原因。因此，警方也針對校方近期內校園是否有發生「特殊狀況」進行了解，發現日前和平高中曾發生學生在廁所被偷拍，當時在校內引起譁然，且有人對於校方處理態度不甚滿意。

此外，警方根據粉絲專頁查出需透過指定APP匿名發文，並非可直接透過平台就可以發文，查出APP公司位於德國，正透過聯繫管道調閱留言者相關資料。

警方目前初步懷疑，和平高中莫名被點名留下激烈的恐嚇情響性話語，不排除就是與廁所偷拍事件有關，警方將一併列入重點調查關鍵。

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