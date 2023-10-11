19歲高雄男大生疑告白被拒輕生

消防人員趕到虹揚橋下的筏子溪。（民眾提供）

2023/10/11 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕昨天是雙十連假最後一天，台中市西屯區虹揚橋下筏子溪驚傳男浮屍，因身上沒有任何證件，警方採證後同時透過透過失蹤協尋系統清查，赫然發現死者是年僅19歲，目前就讀高雄某大學的陳姓男大生，疑因向心儀女性友人告白遭拒，因而衍生墜橋憾事。

昨天上午10時許，台中市一名釣客在西屯區朝馬路虹揚橋下的筏子溪畔釣魚時，突見到溪面上有人載浮載沈，立即打119報案疑有人溺水，消防局獲報派遣西屯分隊趕往，經打撈上岸發現已明顯死亡，同時間轄區第六分局獲報到場管制，並由鑑識小組到場採證鑑識。

請繼續往下閱讀...

經檢視死者是男性，已呈現屍僵狀態，著黑色上衣、黑色長褲，頭部額頭有明顯撕裂，但因身上沒有其他證件，週遭也沒有遺留可疑物品或交通工具，為釐清身分，警方同時透過失蹤協尋系統清查，發現死者是目前就讀高雄市某大學的19歲陳姓男大生，而通報協尋的則是陳男的女性友人。

經查，陳男與該名女性友人均住在高雄，陳男先前曾向對方告白遭拒，昨上午又傳訊給對方後即失聯，女方報警，未料被發現時竟命喪台中虹揚橋下，警方今天除已聯繫到家屬，並報請檢方相驗釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法