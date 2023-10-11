和平高中收屠殺預告 北市警一早校門站崗維安

大安分局增派員警加強和平高中校園安全維護。（記者鄭景議翻攝）

2023/10/11 13:26

〔記者鄭景議／台北報導〕有不明人士昨天在社群IG「和平黑特」貼文稱，「警告和平高中的同學，16日中午12點5分，學校靠近校門那裡，將會有一場大屠殺」，雖然此貼文晚間已被刪除，但大安警分局獲悉後不敢大意，已與台北市刑大及科偵隊著手調查，並在今早增派員警至校園周邊維安。

這則在IG「和平黑特」的留言稱，「或許有人會問我為何這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「你們沒有一點任何媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義壓在別人身上」、「甚至認為自己可以不負責任的在這個平台散布大量攻擊別人的不實資訊」等語，最後還留言給版主「你可以決定要不要上傳此留言，但我可以保證，如果沒有上傳，將會是你這輩子做過最後悔的決定」。

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大安分局警方獲報後不敢大意，立即與北市刑大共組專案小組展開調查，科偵隊也介入偵辦，大安警方也第一時間增派員警至校園周邊執行安全維護勤務，還進入校內與校方一同進行校園安全清查，加強警戒，以保障學生、師長安全。

大安分局表示，對恐嚇犯罪絕不寬貸，並呼籲民眾切勿以身試法，無論以何種形式在公共場合，例如恐嚇信件、留言，甚至在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，就構成犯罪。如果民眾在網路上，有發現類似的案件，也請立刻報請警方偵辦，確保社會大眾的安全。

大安分局警方獲報後不敢大意，除了立即與北市刑大共組專案小組展開調查外，也第一時間增派員警至校園周邊執行安全維護勤務，還進入校內與校方一同進行校園安全清查，加強警戒，以保障學生、師長安全。（記者鄭景議翻攝）

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