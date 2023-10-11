補助里民出遊每人600元 新北里長確定當選有效

高等法院判爪峰里里長簡明慧當選有效。（資料照）

2023/10/11 12:31

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地檢署認定新北市瑞芳區爪峰里里長簡明慧去年競選連任時，涉與該里社區發展協會理事長張信義，利用中元普渡結餘款，補助參與旅遊里民，每人600元，依違反選罷法對於有投票權之人行求不正利益罪嫌提起公訴，並提起當選無效之訴。基隆地院判2人無罪，高等法院11日再判簡明慧當選有效確定。

檢方指控，簡明慧參選新北市瑞芳區爪峰里第4屆里長選舉，為求順利當選，竟與張信義共同基於行求不正利益之犯意聯絡，擅自動支110年、111年中元普渡活動款項結餘款，並於111年9月29日、30日舉辦「悠遊國旅嘉義二天一夜之旅」，廣邀爪峰發展協會會員及爪峰里民報名參與，並補助一般參加者每人600元、志工每人1600元。

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檢方表示，旅遊期間，簡明慧逐車發表言論，闡述其擔任里長期間政績，請求參與旅遊的里民投票支持，已構成選罷法第 99 條第1項規定的賄選行為。而因簡連任爪峰里里長，另提起當選無效之訴。

高院指出，爪峰發展協會往年均有舉辦一日或二日的旅遊活動，每年活動亦均有向社會局申請補助。111年疫情過後，張信義為配合「觀光局獎勵旅行業推廣悠遊團遊實施要點」國民旅遊補助，決定舉辦旅遊，補助款主要來源是110年、111年中元普渡活動款項結餘款，此次活動是申請國旅補助，而未向社會局申請，且每人補助600元，甚至比往年少，無法認定舉辦旅遊與里長選舉有關。

高院說明，參加旅遊共115人，除爪峰里在籍里民78人外，尚包含無投票權（未設籍於爪峰里）的活動參加者37人，不論是否為爪峰里里民一律補助600 元，爪峰發展協會志工再補助1000元，李姓競爭對手的配偶亦參與該旅遊，一體適用，無從認定「旅遊補助」與「選票對價」有何連結。

高院認為，簡明慧是以「過往政績」，而非每人補助款600元，做為希望選民繼續支持的理由，並無任何藉由「本次旅遊補助」與「里民交換選票」的言論。簡明慧在公開場合闡述施政理念、懇請支持，尚屬正常社交活動，參與旅遊的多位證人亦證稱，知悉有補助 600 元，但並未因此影響自己的投票意向。

綜上，高院判定簡明慧未賄選，檢方提起當選無效之訴並無理由，11日駁回其訴，全案確定。本案合議庭成員為審判長邱琦、陪席法官賴武志、受命法官紀文惠。

刑事部分，基隆地院認定簡明慧與張信義無賄選意圖，600元旅遊補助款與選票間也無對價，因此判2人無罪。

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