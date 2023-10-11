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新北小三男童校內昏倒送醫急救5日後腦死 校長悲痛還原經過

小朋友倒地之後，學校主任便通報119送醫至輔大醫院，搶救多日後仍不治。示意圖。（資料照）

小朋友倒地之後，學校主任便通報119送醫至輔大醫院，搶救多日後仍不治。示意圖。（資料照）

2023/10/11 12:06

〔記者許倬勛／新北報導〕就讀新北市新莊區丹鳳國小三年級的盧姓男童，6日上午突感身體不適昏厥倒地失去生命徵象，經搶救數日仍回天乏術，昨天醫院宣布腦死；校長張以桓悲痛表示，這名小朋友是副班長，品學兼優、人緣又好，已將制服、書包交給家屬，希望能撫慰家長，也表達對於盧生的想念。

校長張以桓說，根據同班同學、教師轉述，盧姓男童10月6日上完第一節電腦課後，出現不太舒服的模樣，便未上第二節課，從3樓教室走到2樓保健室，在步行過程中碰見學務主任，主任見他臉色很差便趨前關心，盧生表示頭痛欲裂，隨即坐倒在地，接著變換姿勢側趴，隨即失去意識，事發相當突然。

張以桓說，小朋友倒地之後，主任便通報119送醫至輔大醫院，醫生轉述可能是因「腦動靜脈血管畸形」，這是一種先天性血管病變，動脈無法透過微血管分流輸血至靜脈，猶如不定時炸彈引發腦部出血，班導師、家屬都不清楚小朋友有前述病況，一切發生太快，令人措手不及。

張以桓難過表示，小朋友是副班長，對待同學和善、老師們也讚他有禮貌，由於他對數學很有興趣，還會主動幫助同學解題，先前盧生一直表達想參加數學競賽的意願，校方便聯繫主辦方製作競賽精神獎盃，同時將制服、書包交給家長，突如其來的噩耗讓全班同學難以接受，同學們會在喪禮前手寫卡片與製作紀念品給盧生，希望能告慰他的在天之靈、也表達大家都很想念他的心情。

新北市教育局指出，將邀請專家學者等第三方公正人士組成調查小組進行調查，進一步釐清相關處理過程，也將持續督請學校對於校內相關師生關懷慰問及進一步輔導及生命教育。

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