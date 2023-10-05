獨家》白衣天使遭闖紅燈騎士撞上 急救後腦死、家屬忍痛拔管

鍾女發生事故後倒地，警、消趕抵救援，而一旁則有熱心民眾協助。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/05 11:23

〔記者陸運鋒／新北報導〕在新北市永和耕莘醫院任職的鍾姓護理師，前天上午騎機車上班時，遭闖紅燈的袁姓騎士撞上，2人倒地受傷送往送醫救治，但鍾女急救時病況急轉直下，醫院宣布腦死，家屬忍痛拔管放棄急救，而多名護理師見到自家人遇上事故離世，紛紛落淚。

據瞭解，38歲的鍾女原住在高雄市，於10多年前北漂至永和耕莘醫院任職，並獨自在永和租屋，她與同事之間相處融洽，除待人和善也非常盡責；而21歲的袁男家住新店，最近才獲台北市某電腦資訊公司錄用，目前仍在試用期。

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警方調查，3日上午8時許，鍾女騎機車上班途中行經環河東路三段，於福和路口待轉，但就在綠燈起步時，遭到行駛環河東路三段闖紅燈的袁男撞上，造成袁女頭骨骨折、全身多處擦挫傷，袁男則多處擦挫傷，路過民眾見狀後報案。

據調查，消防局獲報後，出動2台救護車趕赴救援，抵達時2人意識清楚，皆能與警方對話，經救護人員包紮後，送往永和耕莘醫院救治，但鍾女到院做完酒測後，身體逐漸轉為虛弱，醫院緊急開刀3個多小時，病況急轉直下，院方即宣布腦死。

據悉，鍾女男友及胞姊接獲噩耗趕到醫院，不忍鍾女受到折磨，決定放棄急救、忍痛拔管，鍾女醫院的同事們，見到自家人不幸離世，除了不捨，更難過的相擁而泣。

據指出，雙方酒測值皆為0毫克，袁男坦承為了趕上班，才會闖紅燈發生事故，警詢後，依過失致死罪嫌送辦；鍾女經檢察官相驗後，死因為腦幹顱內出血，至於詳細車禍原因及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

永和分局提醒，路（缺）口如虎口，駕駛人勿有「綠燈衝刺、黃燈搶過、紅燈硬闖」的壞習慣或念頭，面對紅綠燈各號誌要有安全駕駛習慣，以避免交通事故憾事再發生。

鍾女騎機車上班途中行經環河東路三段，於福和路口待轉，但就在綠燈起步時，遭到行駛環河東路三段闖紅燈的袁男撞上。（記者陸運鋒翻攝）

鍾女所騎乘的機車。（記者陸運鋒翻攝）

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