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保險桿掉落車照開！男滿口血稱刷牙造成 警眉頭一皺揪案情

花蓮謝姓男子酒後開車，在路上搖搖晃晃蛇行，沿路撞壞5輛汽機車，還撞交通桿和路樹。（民眾提供）

花蓮謝姓男子酒後開車，在路上搖搖晃晃蛇行，沿路撞壞5輛汽機車，還撞交通桿和路樹。（民眾提供）

2023/10/10 17:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮謝姓男子開車搖搖晃晃，大燈、保險桿也都損壞，警員巡邏發現異狀攔下，謝男酒精濃度超標，調閱監視器發現他沿路開車蛇行搖晃，共撞壞5輛汽機車，還逆向撞到路樹、交通桿等，訊後依公共危險罪移送法辦。

花蓮警分局今天（10日）指出，2日凌晨4點多，中華所警員巡邏时，聽到旁邊行駛的轎車發出異音，保險桿脫落，有撞擊痕跡。警方示意對方停車，同時間，分局也接獲報案，路上有一輛車蛇行撞到路邊停車逃逸，警員機警認為該車嫌疑重大。

59歲謝姓男子下車後，身上散發酒氣，口中有血跡，聲稱自己身體不適要去醫院，血跡是刷牙造成。警方立即通知救護人員到場，但謝男拒絕就醫，在現場盧了10多分鐘，最後配合酒測，酒精濃度超過法定標準立即被逮捕。

警方指出，調閱路口監視器發現，謝姓男子開車沿著花蓮市區上海街、和平路、林森路、國風街、中華路行駛，短短10分鐘內沿路有逆向、雙黃線迴轉，擦撞路邊停放的4部汽車、1部機車，還有撞到路樹、三角錐、黃色交通桿等公物，蛇行搖晃的行為讓其他駕駛人看了害怕，倒車掉頭。警方訊後將謝男依公共危險罪嫌移送法辦，肇事逃逸等交通違規也另行開單處罰。

花蓮警分局呼籲，千萬不可酒後駕車，以免不僅危害自己生命安全，也會危及其他用路人的安全，若有計劃飲酒，請確保有指定駕駛或使用大眾交通工具。駕駛行駛道路須遵守交通法規，包括勿超速行駛、使用安全帶及駕駛中不使用手機等，經過各個路口時，請務必減速慢行及禮讓來車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

謝姓男子酒後開車撞路邊汽機車。（民眾提供）

謝姓男子酒後開車撞路邊汽機車。（民眾提供）

花蓮警方將謝姓男子送辦。（花蓮警分局提供）

花蓮警方將謝姓男子送辦。（花蓮警分局提供）

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