二寶媽台中音樂節突內急 託人民保母抬頭嚇……警界「鄭中基」

台中第四分局警員李佳融有張神似藝人「鄭中基」的臉孔，二寶媽找合照留念。（警方提供）

2023/10/09 20:15

〔記者許國楨／台中報導〕一名婦人昨晚帶著兩名小孩參加台中搖滾音樂節，期間突然內急又擔心現場人潮太多，小孩無人照顧，找上執勤中第四分局警員李佳融，拜託擔任臨時保母照看，已為人父的李員駕輕就熟，婦人回來看到暖心一幕，抬頭才驚見李員有張神似藝人「鄭中基」的臉孔，馬上要求合照，紀念這特別的體驗。

2023年台中搖滾音樂節昨日圓滿落幕，因適逢雙十連假期間，2天的音樂節活動吸引逾14萬民眾攜家帶眷前來觀賞，轄區第四分局為了迎戰大批人潮，會場外出動了近百名警力和義交於周邊交通疏導，會場內安排警力維持秩序，讓民眾盡情地享受音樂節的歡樂氣氛。

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期間南屯派出所警員李佳融執行安全維護勤務時，突遇到一名婦人攜2名幼童慌慌張張地前來求助，面有難色表示因內急要上廁所，但不放心在外等侯的孩子，請李員代為照看片刻，已為人父的李員照顧孩子早已駕輕就熟，不僅陪幼童聊天，還提供小點心給他們享用。

而婦人回來看到這暖心的一幕，大讚李員不僅為人親切，更有一張貌似藝人鄭中基的外表，在音樂節執勤毫無違和感，為此還主動找兩名小孩與員警合照留念，紀念這特別的體驗。

第四分局長李建興表示，警方的責任除了打擊犯罪、維護交通安全外，為民服務乃警方積極推動之目標，在各大型集會活動場所，警察服務站的設置，可以即時提供民眾必要之協助；接下來國慶焰火勤務，亦會全員動起來，讓民眾可以開心歡度佳節。

李員受託照看兩名幼童駕輕就熟。（警方提供）

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