醉後煮飯睡死釀濃煙滿屋 住警器狂叫引來鄰居報案

屋主煮飯時不慎睡著，整鍋燒焦、不斷冒煙，所幸有裝設住警器，引來鄰居查看報案，才沒釀成嚴重火災。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/10/08 13:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區一處民宅，今天上午不斷冒出濃煙，原來是屋主酒醉煮飯不慎睡著，整鍋燒焦、冒濃煙仍未覺，所幸家裡有裝設住宅用火災警報器，不斷狂叫「發生火災、發生火災」引來鄰居察看，才沒釀成嚴重意外，桃園市消防局三民分隊獲報趕抵，使用紅外線熱顯像儀重複確認無燃燒之虞，結束一場雙十連假驚魂。

鄰居說，上午8點左右聽到住警器大作，大街小巷住戶紛紛跑出來尋找聲音來源，發現該民宅飄出陣陣濃煙，隨即喚醒熟睡中的屋主，並將整鍋已燒焦冒煙的鍋具移開、關閉瓦斯，同時撥打119報案，桃園市消防局立即派遣三民分隊2車6人趕抵，同時由執勤人員線上指導民眾移動到相對安全區域。

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救災人員抵達後發現1樓仍有煙霧冒出，所幸因住警器即時發出警報聲，才能在火勢擴大之前，及時關閉瓦斯爐並移開鍋具，使用紅外線熱顯像儀重複確認無燃燒之虞後撤離，住戶驚魂說，當時屋內只有1人在家，幸好有裝設住警器，才沒造成嚴重後果。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，火災發生初期是最容易及時撲滅及逃生之時，每當火災發生，消防車輛到達時往往火勢已逐漸擴大，若能透過住警器即早偵知，立即避難逃生或自行將火勢熄滅，就能將生命財產損失降至最低。

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屋主煮飯時不慎睡著，整鍋燒焦、不斷冒煙，所幸有裝設住警器，引來鄰居查看報案，才沒釀成嚴重火災。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市消防局三民分隊使用紅外線熱顯像儀重複確認無燃燒之虞，結束一場雙十連假驚魂。 （記者鄭淑婷翻攝）

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