雙十連假趕續攤火氣大 嗆「看三小」3打4通通進警局

警方獲報啟動快打趕往現場查處。（警方提供）

2023/10/08 11:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子等3人今天凌晨欲前往餐酒館續攤，在騎樓遇到已消費完準備離去的趙姓男子等4人，未料雙方僅互看一眼引起許男等人不滿，怒嗆「看三小」後徒手毆打對方，造成2人掛彩送醫，警方獲報啟動快打趕往，將滋事雙方全數帶回，依聚眾鬥毆罪究辦。

台中市第一分局今天凌晨1時39分接獲報案，柳川西路三段與民族路口有人打架，立即啟動快打趕赴現場查處，員警到場時現場已無打架情事，惟仍有數人在現場因酒醉叫囂，除傷者趙男（50歲）、林男（49歲）因被毆傷送醫治療外，現場滋事的其餘5人則被帶回警所釐清案情。

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經查，56歲許男等3人酒後要到事發現場附近的餐酒館續攤，當時趙男一方等4人則已自餐酒館結束消費，在騎樓聊天並等候計程車搭載各自返家，雙方擦身而過時互看一眼，引來許男一方的不滿，怒嗆「看三小」並與趙男一方爆發口角後，動手打人，導致趙、林2男掛彩。

警方訊後將許男等3人依聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦，另外追查是否有其他人涉案；第一分局呼籲，不容許任何不法情事在台中發生，警方絕對有能力保護市民財產安全，只要敢犯罪，絕對從嚴、從速偵辦，將不法分子一一逮捕歸案，保護市民安居樂業生活環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

兩名傷者被送醫。（警方提供）

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