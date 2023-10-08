夾帶17張禮券？高雄關公務員自薦求官 被悍拒記過送辦

廖員興訟抗懲，被最高行政法院駁回確定。（資料照）

2023/10/08 06:42

首次上稿 10/07 23:31

更新時間 10/08 06:42

〔記者吳政峰／台北報導〕關務署高雄關旗津分關稽查課廖姓稽核2022年間為求升官，寫了一封自我推薦績效表給當時的高雄關關務長蘇淑貞，蘇淑貞打開信封後，赫見裡面還有17張3000元的郵政禮券，當場拒收，還記大過懲處廖姓稽核並移送法辦。廖員否認行賄，興訟抗懲，日前被最高行政法院駁回確定。刑事部分，高雄地院依不違背職務行賄罪，判廖員6月刑。

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判決指出，蘇淑貞對於高雄關有意願陞遷人員的「綜合考評」有20分核分權，並對於陳報至關務署的陞遷人選有最終決定權，廖員於2021年毛遂自薦，請託她推薦升任課長，但因作業已完成，不了了之。到了2022年，廖員又把自我推薦績效表傳給蘇淑貞、旗津分關主任廖先鴻、關務署長謝鈴媛等三人，再度表明希望推薦升任課長。

此外，廖員購入17張郵政禮卷，併同績效表放入公文夾，求見蘇淑貞，蘇無暇接見，廖員遂委請同仁轉交。蘇淑貞同日打開該公文夾，赫見內有禮券，不只拒收，還交給政風室處理。高雄關召開考績會，認定廖員餽贈長官財物，致機關聲譽受損且情節重大，核予記一大過懲處。

廖員不服，興訟抗懲，主張該筆費用是原應給蘇淑貞的緝私獎金，因為同仁漏未簽報，他事後查核得知，已來不及改正，才改以禮卷方式補發，絕非行賄。

最高行指出，公文夾附有紙條載明旗津分關送推薦文表、自推薦人，並將「各關課長」加註底線以示強調，卻未說明放置17張郵政禮券的原由，明白揭露廖員有升任課長職務的意思，意圖行賄。

最高行認為，廖員行為易使民眾誤認高雄關存有陞遷走後門的惡習，辜負國民對其保持清廉謹慎的期待，且餽贈5萬1000元禮券，金額非低，高雄關審認廖員違反紀律，言行不檢，損害機關聲譽，情節重大，自屬有據，記一大過懲處，並無違誤，日前駁回其訴，全案確定。

刑事部分，廖員被高雄地院依不違背職務行賄罪，判刑六月，得易科罰金十八萬元，褫奪公權一年，全案上訴高雄高分院審理中。

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