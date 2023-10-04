10/4 今彩539開出1注！800萬獎落台中

今晚（10月4日）開獎的第112000237期今彩539頭獎開出1注，第112000237期雙贏彩頭獎摃龜。

2023/10/04 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月4日）開獎的第112000237期今彩539頭獎開出1注，由台中市沙鹿區南勢里鎮南路二段103號1樓「翔富彩券行」開出，第112000237期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000237期雙贏彩中獎號碼為「02、07、08、09、10、14、17、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共118注中獎，每注可得500元；肆獎共1322注中獎，每注可得100元。

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第112000237期今彩539中獎號碼為「09、19、21、33、38」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎137注中獎，每注可得2萬元；參獎共5802注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6312注中獎，每注可得50元。

第112000237期39樂合彩中獎號碼為「09、19、21、33、38」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共183注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8527注中獎，每注可得1125元。

第112000237期3星彩中獎號碼為「976」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000237期4星彩中獎號碼為「6706」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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