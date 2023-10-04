躲債搞消失卻輸給美人計 約會成街頭亂鬥 警逮7人送辦

警方將梁女與范、王雙方共7人逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/04 20:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕28歲王姓男子向34歲友人范姓男子借貸15萬元，之後疑似刻意躲債避不見面，而范男的友人梁姓女子正好是王男的心儀對象，范男則利用梁女邀約王男今日清晨4時許在新北市土城區青雲路見面，美人計一出果然王男在友人陪同下欣然赴約，王男這下中圈套，范、王雙方成4打2態勢亂鬥互不相讓。雖然整場打鬥在范男受傷後雙方鳥獸散，警方仍循線在今日下午將雙方包含梁女共7人逮捕歸案。

據了解，數月前王男向范男商借15萬元應急，並約定好還款期限，怎知過了好幾個月，王男避不見面、不接電話，就像消失一般，直到昨日范男實在怒不可遏，於是想到雙方共同的朋友梁女是王男心儀已久的對象，以美人計誘騙王男出面。

請繼續往下閱讀...

梁女雖說是雙方共同友人，但與范男關係較為緊密，於是答應協助范男設下圈套，梁女打電話給王男以撒嬌口吻要求王男陪她，王男一聽則馬上應允，今凌晨4時許，在友人陪同下開車前往土城區青雲路赴約。

王男一到現場才發現是陷阱，范男與友人共4人早就開車抵達在現場守株待兔，雙方一見面就開打，范男與王男扭打成一團，王男這方人數較少屈居劣勢，故疑似拿出鎮暴槍攻擊范男，造成其頭部撕裂傷、腿部燒傷，雙方擔心引起警方注意，於是鳥獸散。

警方獲報展開查緝，今下午在新北市板橋、台北市萬華等地將雙方包含梁女共7人逮捕歸案，期間還查出王男身揹4條通緝，范男這方友人也被查出攜帶安非他命、K他命等毒品，雙方於偵訊時承認犯案，警詢後依毒品、妨害秩序、妨害自由、傷害等多項罪嫌，將雙方7人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

監視器拍下梁女向王男招手，其實范男等人早已在梁女後方等待多時。（記者徐聖倫翻攝）

警方起出安非他命、K他命等毒品。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法