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揪團出國！不幫朋友代墊1萬6機票錢 遭嗆：不夠義氣

原PO揪團一起出國，要求先匯機票錢，旅伴卻一直狂拖還求代墊，讓原PO傻眼；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

原PO揪團一起出國，要求先匯機票錢，旅伴卻一直狂拖還求代墊，讓原PO傻眼；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/04 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文抱怨，朋友們揪團一起出國旅遊，其中一位朋友要原PO代訂機票，卻遲遲不肯付機票錢，後來原PO受不了，請對方自行處理機票，竟被對方反嗆「我也覺得你們不夠義氣」。

網友在《Dcard》發文表示，近期朋友們約好一起出國旅遊，其中一位朋友遲遲不肯付機票錢，還理直氣壯的表示「你先訂，我會給妳錢，我會跑掉嗎」，原PO後詢問對方何時要付款，對方卻沒給日期，總是找藉口說工作忙、匯款要付手續費等，也不給個明確的日期，後來自己實在受不了，不願再幫忙訂機票，要朋友自行處理，對方竟反嗆「竟然沒人要先幫我付的話，我也覺得你們不夠義氣」，讓她當場傻眼。

原來氣憤說道，「機票16000元左右，到底朋友有什麼毛病，好意思叫別人先刷卡又不先給的理直氣壯，根本沒想用信用卡賺她什麼回饋。把自己搞得這麼累，是因為她說她沒信用卡，我想說那就一起刷，但是要先給現金才刷，沒想到她一直拖延，還要別人先訂機票跟房間」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這就是為什麼跟朋友出去旅遊才能真正的看清這個人」、「千萬別跟她出去玩哦，不然有得受了」、「還好提早發現啦」、「在出國前就看到真面目，至少不是出國後他又在那邊甩臉色還是幹嘛的」、「錢先來再來談義氣」

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