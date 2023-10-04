「Linbay好油」自導自演遭恐嚇 檢警再查總統府詐彈案

林裕紘在臉書貼出電子郵件信箱截圖，表示遭人冒名。（圖取自Linbay好油臉書）（記者吳政峰攝）

2023/10/04 16:49

〔記者吳政峰／台北報導〕臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘自稱家人遭恐嚇，未料檢警一查，赫見竟是與國民黨許姓黨工自導自演，另疑有1名共犯協助，使得之前有人用林裕紘信箱恐嚇總統府、法務部、最高檢察署、台北地檢署等官署，揚言引爆炸彈，也被質疑是否為自導自演？多個地檢署均遭恐嚇，各已分案追查幕後元凶。

林裕紘9月27日在粉專貼出自己的電子郵件信箱截圖，指稱26日收到總統府、法務部、最高檢、北檢、桃園地檢署、高雄地檢署、基隆地檢署、屏東地檢署的自動回覆確認信，信箱遭人冒用。

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總統府則證實，確實收到一封恐嚇信，聲稱「我在總統府裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」，電子郵件信箱留bay***kimo@gmai.com（林裕紘信箱），個人住址欄則為「桃園市警察局」。

由於犯案手法與之前曾來台留學的中國籍學生張海川類似，警方一開始懷疑是張男所為，林裕紘卻在粉專貼出自稱張海川的人留言否認犯案，案情撲朔迷離，而今又爆出林裕紘自編自導遭恐嚇，外界開始有聲音質疑詐彈案是否也是他自導自演。

據悉，雖然林裕紘收到各機關的確認信後，並未按下確認連結，但留言者的恐嚇訊息內容已進入資料庫，內部審核人員均看得到，差別在於有按下連結、確認信箱真實性的話，機關必須回覆；反之，信箱真實性如果沒有經過驗證，則多被列為垃圾信件。

而因詐彈恐嚇對象除了總統府，還有法務部與檢察機關，各地檢署均已立案調查，並發交刑事局電信偵查大隊統籌辦理，初步判定詐彈留言者使用VPN （虛擬私人網路） 當跳板，現已要求業者提供相關資訊，釐清究竟是自導自演還是另有幕後主謀。

而光從林裕紘截圖，就可看到受害機關高達8個，法界人士指出，雖然詐彈客到各官署留言的時間緊密，但分屬不同犯意，且各有不同的被害對象，不是屬於一行為，8個恐嚇罪應分論併罰，每個恐嚇罪最高刑期2年，8罪最高可處到16年。

1名資訊人員建議，官署的留言系統應改為「先驗證電子信箱的真實性」，通過驗證後，再准許對方留言，以確保網路言論自由不會被濫用，目前已有部分機關採取此驗證機制。

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