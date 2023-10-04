汽、機車違規改管擾人 永康警寧靜專案稽查1晚取締44件

永康警分局加強取締汽、機車違規改裝，還給民眾安寧的生活空間。（圖由民眾提供）

2023/10/04 11:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕違規改裝排氣管汽、機車橫行，呼嘯而過的噪音擾人，怨聲載道，台南永康警分局昨晚攜手相關單位進行聯合稽查，1夜取締44件，展現強力執法的決心。

另外，下半年為因應民眾訴求，配合市政府環保局在台20線的中山南路路段，裝設聲音照相科技執法系統，啟用迄今，取締40件。

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國慶日連假即將到來，為遏止不當改裝汽機車橫行，影響民眾安寧，永康分局昨晚結合環保局、監理站，以及交通警察大隊等單位，在中正南路北基加油站，還有周邊道路口，針對車輛燈光、車身、排氣管等車體改裝，實施聯合稽查，強化「寧靜專案」執法效能。

永康分局交通組長葉敏旭說，這次聯合稽查專案攔查62部汽機車，取締車輛改裝LED強光燈35件、違規改裝燈色6件、無照駕駛1件、現場噪音檢測車輛12部，超過標準1部，召回檢驗1部，合計本次聯合稽查共取締44件。

統計本年度迄今執法能量，針對車輛設備規格不符（第16條）155件、改裝LED強光燈（第18條） 144件，以及危險駕車（第43條） 127件等違規，合計取締達426件，藉由強勢執法，減少改裝車輛對交通安全與安寧的影響。

至於聲音照相科技執法，超過音量標準14件，合計處罰1萬4400元，疑似改管1件，處罰3000元。

車輛音量超標，有25件辦理召回檢驗，其中3件逾期未到檢，處罰5400元，總計目前聲音照相系統執法40件，裁罰18件，處罰金額達2萬2800元。

永康分局長甘炎民表示，汽、機車擅自違規改裝排氣管產生的噪音，嚴重影響道路的安寧，車頭燈光改裝易造成其他用路人眩光及行車視線，致影響交通安全，永康分局會針對重點區域，持續鎖定高噪音車輛路段，執行「寧靜專案」聯合稽查攔檢勤務，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。

永康警分局加強取締汽、機車違規改裝，還給民眾安寧的生活空間。（圖由民眾提供）

永康警分局加強取締汽、機車違規改裝，還給民眾安寧的生活空間。（圖由民眾提供）

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