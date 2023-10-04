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園長捏幼童被廢止設立許可！幼兒園想換人經營碰壁 提告敗訴

幼兒園鄭姓園長因捏幼童被判刑定讞，幼兒園的設立許可也被新竹市政府廢止，想改幼兒園名稱、換負責人被拒，經提告仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

幼兒園鄭姓園長因捏幼童被判刑定讞，幼兒園的設立許可也被新竹市政府廢止，想改幼兒園名稱、換負責人被拒，經提告仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2023/10/04 09:01

〔記者溫于德／台北報導〕新竹市「阿迪克」幼兒園鄭姓園長兼負責人，3年前清理幼兒嘔吐物時，手捏2歲幼童大腿內側成傷，鄭除被依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月定讞，幼兒園的設立許可也被新竹市政府廢止，後來鄭試圖申請變更幼兒園的名稱與負責人被拒，經提告，台北高等行政法院認為新竹市政府的決定沒有問題，判鄭敗訴；可上訴。

2020年11月24日，鄭身為教保服務人員，代理2歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，因一名幼童持續丟擲衛生紙、濕紙巾等至地面嘔吐物處，經多次制止無效，鄭於是兩度捏幼童大腿兩側導致挫傷。

經新竹市政府查證屬實，認定鄭違反「幼兒教育及照顧法」，命鄭4年內不得擔任幼教人員，也廢止幼兒園許可設立並繳回立案證書。鄭及「阿迪克」對此雖然提告，但北高行支持新竹市政府的處分，判原告敗訴。

鄭另於2021年9月27日、10月27日檢具申請書、負責人身分證明文件、土地及建築物使用權利證明文件等，向新竹市政府申請變更幼兒園名稱及負責人被拒，鄭再度提告。

鄭主張，新竹市政府對他存在偏執成見，在他可以首次送件後、可以補正資料的期間，廢止幼兒園的設立許可，導致他無法將幼兒園交由他人經營，斷送他的謀生機會與權利，「行政難認中立」；因此，必須將拒絕他申請變更幼兒園的名稱與負責人的處分，予以撤銷。

北高行說明，2021年9月9日鄭被刑事一審被判刑6月後，立刻於同月27日申請變更幼兒園的名稱與負責人，且未依法檢具新任負責人最近3個月內核發的警察刑事紀錄等資料；而新竹市政府則是依法行事，沒有問題，判鄭敗訴。

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