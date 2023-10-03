他搶樓金項鍊連上3間酒店狂歡 25萬贓款2天喝剩3千元

施嫌試帶金項鍊後落跑。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/03 15:53

〔記者王冠仁／台北報導〕21歲施姓男子因喝酒欠債，還不出錢竟動起歪腦筋；他在中秋連假期間跑到台北市士林區一間銀樓，假裝要購買一條價值28萬元金項鍊，試戴後拔腿就跑，當晚連續去3間酒店狂歡，還框酒店妹出場，連去汽車旅館過夜也叫來傳播妹陪睡，2天就將變賣金項鍊得手的25萬元揮霍到剩下3千元，最後也被逮捕。

警方調查，施姓男子喜歡裝闊上酒店喝酒，先前積欠酒店幹部3萬6千多元債務，他還不出錢，又發現許多朋友都在中秋連假期間相約喝酒、烤肉，但他口袋沒錢，內心苦悶。

請繼續往下閱讀...

施某經過大南路上一家銀樓，想起過去曾去變賣金戒指，竟動起歪腦筋，在上月30日晚上9時許，上門假裝消費，還拿起一條重約3兩6錢、價值28萬元的金項鍊試戴，再趁店家不注意拔腿狂奔逃離現場。

施得手後，前往台北市長春路一家酒店喝酒，不久後再去新北市三重跟朋友烤肉，隨後再去民生東路另外一家酒店喝第二攤，接著再去方才那家長春路酒店徹夜狂歡到天亮，還帶酒店妹出場去錦州街的摩鐵，並找傳播妹陪睡。

隔天晚上，施男再去跟朋友一起烤肉，隨後返回三重一帶閒晃，直到昨晚6時在三重一家旅館睡覺後要離去時，被埋伏警方逮捕。

據了解，施將搶來的金項鍊以25萬元的價格轉賣給酒店幹部，錢除了拿來還錢以外，幾乎全部都用在上酒店、框酒店妹，他落網時身上只剩下3千多元。據悉，施聲稱犯案動機就是缺錢還債，還完錢後才「順便」去喝酒。

警方說，施相當狡詐，得手後以徒步離開銀樓的方式阻擾警方追捕，2天內也乘坐計程車來增加警方辦案難度。警方最後將他依搶奪罪嫌送辦。

警方逮捕施嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕施嫌。（記者王冠仁翻攝）

施嫌搶走這條金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

警方將施嫌送辦。（記者王冠仁攝）

警方查扣施嫌犯案當天衣著與剩餘的3千多元贓款。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法