出軌妻與小王親密照上傳雲端被抓包 法官判賠夫16萬

基隆地院認定諶、周2人損害郭男配偶權，判賠16萬元。（記者吳昇儒攝）

2023/10/03 13:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕郭姓男子與周姓妻子於2020年結婚，卻發現妻子從今年2月開始晚歸，郭男從雲端的照片中發現妻子居然與諶姓男子有許多親密照。經談判後，諶男表示願意賠償20萬元，並承諾不與周女連繫，不料之後卻又與周女往來，郭男提告求償。基隆地院審理，認定諶、周2人損害郭男配偶權，判賠16萬元。

郭男向法官表示，妻子從今年2月起，陸續以夜唱、打麻將等理由晚歸，甚至直接借宿友人家中，他直到3月整理雲端照片，發現妻子與諶男有多張親吻、擁抱等親密照片，便約2人出來談判。

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而周女與諶男也於談判過程中，承認有發生過親密關係，諶男更說知道周女為有夫之婦，隨後口頭承諾願賠20萬元，並保證若日後再與周女見面，願支付100萬元賠償金；雙方更約定，若將不倫之事傳出，將支付違約金200萬元。

郭男在法庭上說，有將擬好的和解書傳給諶男，且內容經雙方通訊對話後確認無誤；但妻子卻又與諶男見面還共同住宿，明顯違約，因此希望法官依照和解書內規定，判諶男賠償自己120萬元，另出軌的妻子也要賠償20萬元。

諶男出庭時則向法官表示，當時和解書內容並未談妥，因此契約並未成立，且有法院已認為憲法保護個人性自主權更優於保護婚姻及家庭制度，認為個人並不因為結婚而喪失其性自主權，所以配偶一方於婚姻關係存續中與他人性交，並不構成侵害配偶權，請法官不應准許郭男訴求。

諶男更主張，若法官認定應賠償郭男慰藉金，依照台北地方法院判例，理應核以15萬元較為適當。

法官調查，郭、周2人於2020年11月結為夫妻，諶男卻踰越一般朋友正常交往關係，侵害郭男配偶權；雖諶男主張司法院大法官釋字791號解釋公布後，法院已有認為憲法保護個人性自主權更優於保護婚姻及家庭制度，但該見解並非現行司法實務上一致之見解，本於審判獨立原則，法院不受其拘束。

法官認為，諶、周2人不正常往來造成郭男配偶權受到侵害，且情節重大，考量雙方經濟能力、社會地位及財產狀況，判處周、諶2人須賠償郭男16萬元。

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