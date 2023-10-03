試車員撞壞千萬保時捷GT3 修車費327萬法院判免賠

陳姓男子聽主管指示試駕千萬保時捷，不慎出車禍撞壞公司竟要求他賠327萬元，經高雄地院審理，認陳男沒有任何責任，判車廠敗訴。（讀者提供）

2023/10/03 14:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受僱某改裝車廠的陳姓男子，聽主管指示將價值千萬的保時捷GT3開出去試車，結果不慎出車禍把車子撞壞，車廠要求陳男賠327萬餘元修車費，但法官認為，陳男沒有任何責任，判車廠敗訴。

判決指出，高雄一家號稱「以世界獨有之技術專為高性能跑跑車款打造世界頂級的汽車排氣系統，賦予每一台超跑獨特的生命力」的改裝車廠，去年8月18日指派公司陳姓行銷專員把客戶改裝好的保時捷GT3開去仁武區義大二路一帶試車，由於當天下雨，陳男試車時疑不慎壓到水窪，車輛失控先自撞分隔島，再打滑卡在路邊排水溝。

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警方獲報前往處理時，確認陳男並沒有酒駕，車廠派員將保時捷吊掛帶回修理後，修車費達227萬餘元，加上事故車造成車輛貶值100萬元，車廠提告要求陳男賠償327萬餘元。

高雄地院審理時，陳男表示，試車當天主管指派他和另名郭姓同事一起把車開去義大路，目的是要找出改裝後的超跑有沒有問題，但當天下雨導致路面溼滑，他在正常行駛沒有重踩油門的情況下發生車禍，修車責任不該由他來扛。

法官調閱當天警方處理車禍事故報告，發現陳男在試車執行的過程中，沒有任何不法或可歸責性，郭姓同事也作證指出，車禍發生前剛開閥門，透過中控切換，切換完剛提速，車子壓到積水輪胎就打滑，加上陳男是聽從車廠主管指示才去試車，因此認定陳男無責免賠，判車廠敗訴，可上訴。

陳姓男子聽主管指示試駕千萬保時捷，不慎出車禍撞壞公司竟要求他賠327萬元。（讀者提供）

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