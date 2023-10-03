政大法律生開「把妹公司」刊色情訊息 認罪獲緩起訴

政大學生遭控在網路平台，疑似張貼賣淫公司徵才訊息。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/03 10:58

〔記者王定傳／台北報導〕國立政治大學法律系21歲何姓男大生成立新創公司，宣稱「提供把妹教學與娛樂服務」，但內容為「4小時費用3萬5」、「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶」，台北地檢署考量何男無前科、犯後認罪深表悔悟，且該公司已解散，並未媒介成功，因此依違反兒少性剝削條例等罪，予以緩起訴，期間2年，並向公庫支付6萬元。

檢方調查，何男於今年5月4日成立公司，擔任負責人，並於6月9日晚間7時許，在IG刊登色情訊息描述女子身材、年齡等條件，還強調：「4小時費用3萬5」、「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」等。

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政大學生發現後在Dcard發文質疑何男是成立賣淫公司；對此，何男曾發聲明表示，該公司規劃「出租女友」及擔任仲介提供約會體驗，讓男性可以體驗情侶生活，但不會提供性交易，目前還沒有任何客人。

隨著事情越演越烈，警方隨即傳喚他到案，何男說他只是想賺錢而已，偵查時，他則坦承犯行，檢方認為他觸犯「兒少性剝削條例」中的「意圖營利以網際網路刊登足以引誘、暗示兒少為有價的性交或猥褻行為之虞訊息」，及刑法「意圖使女子與他人為性交行為而容留、媒介以營利」等罪嫌。

檢方考量何男無前科，年紀尚輕、社會經驗不足，犯案有悔意，且該公司已解散、沒有媒介成功案例，所生危害非鉅，因此予以緩起訴處分。

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