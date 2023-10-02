澎湖麥當勞大樓傳火警 竟是室內燒金紙引燃雜物

馬公鬧區麥當勞大樓，深夜傳出火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/10/02 23:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖深夜不平靜，位在馬公市鬧區的麥當勞大樓，突然煙霧瀰漫，一時之間引發各樓層KTV業者緊張，紛紛集合小姐往樓下逃難，出現鶯鶯燕燕群集大馬路奇景，澎湖縣政府消防局出動多輛消防車與救護車前往馳援，但警消趕抵前火勢已自行撲滅，原來是業者在室內燒金紙，導致濃煙瀰漫。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（2）日晚間9時14分受理民眾報案，指稱馬公市光明路30號（麥當勞大樓）8樓的M8精品會館，有火警案件發生，請派員搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊5車13人前往現場搶救，由第一大隊副大隊長朱偉靖負責現場指揮。

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勤務人車到達現場後回報，現場疑似冷氣主機旁電氣設備起火燃燒，現場火勢已由業者使用滅火器自行撲滅，無人員受困及傷亡，共計疏散消費者4名及員工6名。有關財物損失及起火原因由消防局火災調查人員進行後續調查處理。

由於麥當勞大樓位於馬公市中正路鬧區的中心點，1、2樓是麥當勞，4至8樓是KTV，根據了解是8樓在室內燒金紙不慎，引燃堆放雜物，導致濃煙瀰漫，業者自行拿滅火器滅火。

雖然只是單純的燒金紙火警，但因煙霧瀰漫，各樓層小姐紛紛竄逃下樓，在樓下集結，鶯鶯燕燕聚集馬路旁的景象，被澎湖民喻為等了一整年，終於等到年度最大「盛事」，成為今年趣談之一。

業者室內燒金紙，不慎引燃旁邊雜物。（澎湖縣政府消防局提供）

麥當勞大樓傳火警，各樓層小姐向下逃難。（記者劉禹慶攝）

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