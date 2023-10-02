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飲酒起衝突騎車報警 自投羅網恐被關

金男喝酒與友人起衝突，騎機車到派出所報案，反被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

金男喝酒與友人起衝突，騎機車到派出所報案，反被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/10/02 22:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕金姓市民喝酒起衝突，騎機車到派出所報案，要求警方查辦對方，員警卻發現他酒駕，被高等法院高雄分院依公共危險罪判刑6月定讞，得易科罰金。由於金男已第4次酒駕，檢方依規定不會准予易科罰金，恐將入監服刑。

據了解，2022年10月27日晚上，金男在高雄市岡山區與友人喝酒聊天，席間遭對方辱罵，他不滿名譽受損，騎機車前往大仁北路岡山分局壽天派出所報案，要求警方追究對方刑責，替他出口氣。

當晚10點，金男抵達派出所後，辦案人員卻發現他臉部泛紅，甚至身上散發酒味，口齒語意不清楚，當場進行酒測，酒精濃度為每公升0.78毫克，超過標準值0.25毫克3倍，被依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴。

地院判處金男有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服提起上訴指出，去報案時，警察前後叫他吹酒測7、8次，但前幾次都沒有酒精反應，否認犯行。又說，腳受傷、家境不好，繳不起罰金，希望判輕一點等。

高雄高分院指出，據警方提出證據，被告前幾次酒測值零，是根本沒吹氣，所辯不足採，並審酌他第4次酒駕，因此維持原審判決並定讞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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