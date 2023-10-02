澎湖吉貝垃圾掩埋場火警 延燒3天2夜才平息

吉貝垃圾場火警，延燒3天2夜才平息殘火。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/10/02 19:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖北海吉貝的垃圾掩埋場，9月30日突然傳出惡火，由於垃圾堆積沼氣助燃，大火持續不斷，雖然澎湖縣政府消防局派員跨海馳援，並引海水灌救，但殘火不斷，經消防局不斷派員增援，燃燒面積達7000平方公尺，3天2夜搶救後才平息殘火，解除澎湖本島飄散惡臭警報。

澎湖縣政府消防局調查指出，9月30日下午3時19分民眾報案指稱，白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場火警，消防局獲報後，立即派遣吉貝分隊2車3人前往現場，搶救人員到場，確認掩埋場內部垃圾悶燒，立即部署水線灌救，火勢一度獲得控制，由於垃圾場底層蓄積沼氣，挖掘機因動線不佳，無法進場協助挖掘底層垃圾，導致火勢悶燒並有復燃跡象。

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由於火勢持續悶燒，澎湖縣政府消防局晚間另派遣第二大隊及白沙分隊5人，由副大隊長王思源擔任指揮官，晚間8時許搭乘船艇，跨海前往吉貝支援。同時為維持吉貝分隊消防車必要消防水源，現場搶救用水，深夜10時起改以抽取海水方式進行滅火。但現場火勢仍持續燃燒，消防局持續派員監控中，連續2日增派人手登島搶救。

吉貝島是澎湖最受歡迎的熱門景點之一，以美麗沙尾著名，還被譽為澎湖石滬的故鄉，島上人數超過千餘人，與澎湖其他離島一樣，垃圾先暫置臨時掩埋場，再轉運至澎湖本島，集中送往台灣焚化爐處理，沼氣持續燃燒3天2夜，今（2）日經派6名消防員前往支援抽取海水執行殘火處理，迄下午5時43分止，火勢熄滅，已無復燃延燒之虞。

吉貝垃圾場延燒面積，達7000平方公尺。（澎湖縣政府消防局提供）

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