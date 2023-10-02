囚禁酒店包廂毆打討600萬 竹聯幫弘仁會小組長9人落網

警方拘提竹聯幫弘仁會台北分會小組長孫男等人到案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/02 16:37

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫弘仁會台北分會小組長孫姓男子，日前帶著幫眾於雙北及桃園等地滋事，除假藉公祭名義討債外，甚至將被害人囚禁酒店於包廂毆打，刑事局今天指出，這幫人向被害人暴力討債及恐嚇取財，案經專案小組長期蒐證，9月下旬兵分多路，拘提孫男等9人到案。

警方調查，去年7月時，32歲的孫男假藉喝酒名義，將從事八大行業的被害人，引誘至林森北路某酒店後，隨即強押被害人及其妻小至包廂內囚禁，期間還以亂挖角小弟等名目勒索600萬元，而被害人不從則被眾人毆打一整晚，最後只能趁一干等人酒醉時，趁隙逃跑。

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據指出，去年9月時，孫男小弟與他人發生行車糾紛，孫男得知後怒氣沖天，幕後指揮9名小弟，前往樹林區對方所開設的車行，一到場就是一陣猛砸，共毀損20多輛機車後逃逸。

此外，今年2月時，孫男為了討一筆1700萬債務，但債務人已經死亡，他便帶著20多名小弟，前往死者哥哥位在桃園龜山住處攔車叫囂，而當時警方獲報到場驅離，並未讓事件擴大；但孫男隔天又假藉公祭名義，帶著20多名小弟身著黑西裝準備去討債，不過，警方接獲情資嚴陣以待，孫男等人只好乖乖捻香。

警方表示，接獲情資後成立專案小組，經長期跟監蒐證，發現孫男橫行雙北及桃園，並長期指揮、教唆組織成員，以恐嚇威脅及暴力等手段，向被害人討債、勒索，獲取不法利益。

警方指出，蒐證完畢於9月22、23日，兵分多路分別在雙北、台中及花蓮進行攻堅，拘提孫男等9人，而孫男還趁隙將手機從8樓住處拋出，但仍警方撿回。

警方說，此案查扣奧迪轎車、市值20萬元金項鍊、面額80萬元商業本票、毒品咖啡包10包、大麻、K他命、開山刀、鋁棒及傷害和解書等相關證物。

警詢時，孫男對於種種行為辯稱全忘記了，但其小弟則指證歷歷，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、私行拘禁等罪，將9人移送新北地檢署偵辦，經法院裁定孫男20萬元交保，其他人則3至5萬元交保。

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警方拘提竹聯幫弘仁會幫眾到案。（記者陸運鋒翻攝）

孫男原本藉假公祭，實際上則是討債。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣奧迪轎車證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣相關證物。（記者陸運鋒攝）

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