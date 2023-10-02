屏院駁回對明揚假扣押！周春米喊話「可補正」 法官論壇熱議

明揚大火受難家屬假扣押聲請被駁。（資料照）

2023/10/02 13:25

〔記者李立法／屏東報導〕明揚大火罹難員工家屬對明揚提出的假扣押聲請被屏東地院駁回，縣長周春米隔天向來訪的屏東地院院長李昭彥當面表達「不需要在第一個時間駁回，可以讓聲請人做補正」的看法，此事在法官論壇上引發熱議，有人認為法官出身的周春米發言不當，畢竟該案還有抗告機會，也有人認為李昭彥不該在敏感時間拜訪縣府，淪為政治人物對法院裁判結果宣洩不滿的對象。

屏東地方法院表示，李昭彥剛接任屏東地院院長職務，基於禮貌及推展婦幼保護等府、院相關業務的需要，才配合縣長周春米行程，事先排定好拜會時間，至於周春米會在雙方會晤時談論何事，院方無法預測，也不便對法院裁判的個案表示意見。

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屏東縣政府事後也發布新聞稿，指周春米提到的「應讓聲請人有補正機會」看法，引起地院法官不同看法；是該院院長李昭彥依往例拜會地方首長，排定26日拜訪周春米，當時設定的議題是婦幼保護、地院設置YouBike租賃站便民措施等議題，剛好前一日明揚大火被害人家屬向法院申請假扣押遭駁回，周春米因心疼家屬，才會在議題討論結束後，就該聲請被駁回一事與李昭彥交換意見。

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