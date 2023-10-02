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被郭璽點名「賣國」馬文君提告 投檢今分案將加速調查

立委馬文君（右）9月30日到南投地檢署按鈴申告，控告郭璽「加重誹謗」，南投檢方今天分案，強調將加快調查。（馬文君服務處提供）

立委馬文君（右）9月30日到南投地檢署按鈴申告，控告郭璽「加重誹謗」，南投檢方今天分案，強調將加快調查。（馬文君服務處提供）

2023/10/02 13:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前海軍顧問郭璽受訪指國民黨立委馬文君將潛艦國造的機密資料交付外國「賣國到了極點」，馬文君9月30日前往南投地檢署按鈴對郭提告「加重誹謗」案，南投地檢署受理後今天將正式分案，檢方強調「會加快調查腳步」。

郭璽連日針對潛艦國造機密外洩，直接點名馬文君將資料交付外國，指摘馬「賣國」，馬文君前日下午到南投地檢署以「加重誹謗」罪名控告郭璽。當天並表示，她本於職責監督國防武器的購買與製造，被說成賣國賊實在可笑，況且販賣國家機密是叛國、賣國大罪，如果是在野黨立委，民進黨早就抓出來讓人民公審，怎麼可能放過如此大好的機會？

針對馬文君按鈴控告郭璽「加重誹謗」，南投地檢署上週六受理，檢方表示，該案已受理，今天就進行分案，分到該案的檢察官會儘速展開調查，由於郭璽公開說馬文君「賣國」，有實體受訪，也有在網路平台說出來，而被告郭璽戶籍不在南投縣，因此檢察官會在調查有結果後，加上郭璽也在台北控告馬文君加重誹謗，另有民事求償300萬元，屆時看馬提告部分的調查結果，再決定後續如何處理。

至於馬文君控告郭璽的內容，提到郭所稱的「賣國」，這是「外患罪」，高檢署今天已表示要分案調查。

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