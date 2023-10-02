高虹安涉貪案開庭 「公衛文」十度否認虛報、浮報

台北地方法院2日開庭審理高虹安涉貪案，首傳拒絕認罪的助理「公衛文」王郁文。（記者羅沛德攝）

2023/10/02 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理民眾黨籍新竹市長高虹安立委任內涉嫌詐領助理費46萬30元案，上午首度傳喚唯一拒絕認罪的助理「公衛文」王郁文到庭，王至少十度強調：「我個人並無虛報、浮報酬薪、加班費」；全案預計下週三首傳高虹安到庭應訊。

王郁文綽號「水母」，當年曾因美貌被網友列入「台大十三妹」取名「公衛文」，王郁文曾在高虹安立委任內擔任高辦公關主任。她王說，2020年1月18日她與高虹安面談後，高開出的薪資條件為實領酬薪4萬6000元，勞、健保外加，因此與起訴書稱她月薪4萬6000元有別。

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王郁文也說，就職時主觀上並不知情立法院有編列相關經費，至於高虹安是否知情，王說她並不清楚，但她強調：「我個人並無虛報、浮報酬薪或加班費等人事費用」。

王郁文進一步提到，實際上是高辦另名助理黃惠玟（綽號「兔姊」、已認罪）向她提到，因高辦缺乏購買物資、設備的資金，所以問她願不願意將部分酬今、加班費用來購買，「所以我沒有浮報」。

王郁文還說，她每月都有實際工作，加班費部分也因為有實際加班，依法可實際領取加班費，加班費請領名冊所載數額並無不實。

零用金部分，王郁文解釋，零用金由她自行保管，她捐出後，仍由她決定用途以及如何運用，「高虹安無法決定」，所以她否認有檢方所指犯利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等二罪。

至於王郁文委任的兩名辯護人，分別是曾任法務部部辦事的王俊棠以及葉志飛，均替王郁文否認犯罪。

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