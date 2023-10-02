黃曙光爆國造潛艦有軍火商洩密 高檢署、北檢分頭查外患罪、國安法

國造潛艦召集人黃曙光指控，有立委阻撓潛艦國造，且有軍火商向中共洩密。圖為潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」。（資料照）

2023/10/02 12:21

〔記者錢利忠／台北報導〕國造潛艦召集人黃曙光指控，有立委針對潛艦國造「一直在搞」，且有軍火商向中共洩密；黃驚爆軍火商洩密震驚政壇，除了高檢署已正式分案調查之外，最高檢察署今也表示，為維護國家安全，今已分別發交高檢署、台北地檢署分案查辦。據了解，檢方多管齊下查案，高檢及北檢將分別就外患罪及國家安全法等方向進行調查，近期不排除傳喚黃曙光作證釐清疑點。

最高檢今表示，據媒體報導，國造潛艦召集人黃曙光近日表示：有國人阻撓潛艦國造計畫執行，甚至將潛艦國造機密資料交付外國等情，因事涉國家安全及國防機密，引起各界高度重視。最高檢已將相關資料分案，於今日分別發交高檢署及台北地檢署偵辦，儘速查明案情，以維護國家安全。

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高檢署分他字案後，已交由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組，分「他字案」調查，根據刑事訴訟法規定，高檢署管轄的案由，分別為內亂罪、外患罪、妨害國交罪等三類。此案外傳恐牽涉軍火商洩漏國防機密給中共等疑點，高檢署將朝「外患罪」方向進行調查。

至於最高檢也同步指示北檢分案，據了解，北檢將就除了外患罪章以外的情節進行調查，包括此爭議事件有無共諜組織涉入，將一併調查有無涉及違反國安法、反滲透法等不法情節。

針對黃曙光的言論，民進黨立委鄭運鵬也透過臉書表示，他對立委洩漏潛艦機密案的意見是，這是高階指揮官的公開談話，而非假新聞，他認為黃曙光的公開談話，對台灣的國防自主是一個正面的里程碑，但講出來就要負責，不能「船過水無痕」，在法律上，洩漏國防機密涉及國家安全法、國家機密保護法；在政治上，涉及國人對立委的信任、國際盟友對協助台灣建軍整備的信任，每個面向都是大事。

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