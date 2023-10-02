台中偷戒指竊嫌出沒 銀樓公布影像籲同業小心

台中一名男子到大肚一家銀樓佯稱買戒指，卻趁機偷走一只重約2錢（紅圈處）的戒指逃逸。（圖由民眾提供）

2023/10/02 12:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚區自強市場內1家銀樓，上月28日上午7點多，1名臉戴口罩的男子，進店後表示要買戒指，洪姓老闆拿出整盤戒指後，挑了1只最大的要求秤重，卻趁機偷走1只重約2錢，價值約1萬6千元的戒指，並佯稱要領錢迅速離開並騎機車逃逸，因至今還未抓到人，洪老闆擔心其他銀樓也受害，提供犯嫌的影像，提醒同業要提高警覺。

洪姓老闆表示，上月28日清晨，因為要寄1封信提早7點多就開門，沒想到開門沒多久，1名身穿黑色上衣、身材微胖的男子就進來表示要買戒指，他拿出整盤的戒指讓他挑，男子原本說要買2錢，卻指著最重約5錢的戒指要求秤重，他忙著秤重，男子卻起身表示要去領錢，並迅速開門離開，心覺有異趕快看戒指盤，赫然發現其中1只戒指不見了，趕緊開門追出去，但竊嫌已經不見蹤影。

請繼續往下閱讀...

洪老闆表示，調閱監視器才發現，竊嫌趁他轉頭秤重時，伸出右手偷走重約2錢的戒指，並迅速換到左手，再放進口袋，並立刻起身佯稱要領錢迅速開門離開，從進門到離開前後只約3分鐘，手法相當老練。

洪老闆表示，男子得手後，快步離開並騎著放在不遠處的機車逃逸，立刻向警方報案，不過至今還未逮到竊嫌。

洪老闆表示，該名竊嫌案發前3天就已經到銀樓1次，當時是太太顧店，當天似乎是先來觀察環境，這幾天也接到同業表示，最近也有人到銀樓佯稱買金飾，擔心竊嫌食髓知味，繼續到其他銀樓犯案，因此提供他的影像，希望同業提高警覺防範。

烏日分局瑞井派出所表示，接獲報案後立刻調閱監視器，查出竊嫌當天騎機車到場犯案，已經掌握竊嫌身分，並已發出通知書請竊嫌到案說明，若未到案將會申請拘票拘提，目前積極偵辦中。

一名身穿黑色上衣的竊嫌，上月28日到台中大肚一家銀樓，佯稱買戒指卻偷走2錢的戒指後逃逸。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法